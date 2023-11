Świąteczne duety i abonament w prezencie. Świąteczna oferta T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile zaprezentował świąteczną ofertę

W ramach świątecznej oferty T-Mobile, każdy klient, przenoszący, przedłużający umowę lub kupujący przynajmniej jeden abonament komórkowy w T-Mobile w taryfie "M Nielimitowana" (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i nielimitowanym internetem z prędkością do 30 Mb/s) lub "L Nielimitowana" (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i internetem bez limitu danych i prędkości) wraz z jednym z poniżej wymienionych smartfonów, drugi smartfon otrzyma w prezencie.W naszej świątecznej ofercie na klientów czekają następujące zestawy z telefonami w technologii 5G:• Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB lub Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB z Samsungiem Galaxy A14 4/64GB (wartość prezentu: 969 zł),• Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB, z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu: 549 zł)• Motorola Moto G54 5G Power Edition 12/256GB z Motorola Moto E22 4/64GB (wartość prezentu: 489 zł)• OPPO Reno10 5G 8/256GB z OPPO A17 4/64GB (wartość prezentu: 699 zł),• Xiaomi Redmi Note 12s 8/256GB z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu: 549 zł)• Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256GB z Xiaomi Redmi 12C 3/32GB (wartość prezentu: 549 zł)Dodatkowo w prezencie, klienci przenoszący numer do magentowej sieci i wybierając taryfę "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana", za abonament komórkowy przez pierwsze trzy miesiące nie poniosą żadnych opłat.W T-Mobile im więcej podpisanych umów, tym więcej darmowych miesięcy na wybrane usługi. I tak przenosząc lub podpisując cztery nowe umowy na abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w taryfie "M Nielimitowana, czwarty abonament klient otrzyma na 2 lata w prezencie. Klienci, którzy wybiorą opcję z trzema numerami, otrzymają trzeci abonament na 18 miesięcy za 0 zł. Z kolei Ci, którzy zdecydują się na dwa abonamenty w taryfach nielimitowanych, drugi abonament otrzymają w prezencie na 12 miesięcy.Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty "L Nielimitowana" z tą różnicą, że w okresie promocyjnym, wynikającym z liczby zawartych umów, opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł/mies.Dla tych, którzy oprócz przeniesienia bądź dokupienia kilku abonamentów zdecydują się powiększyć zestaw prezentowy o smartfona, T-Mobile oferuje drugi super smartfon o wartości nawet 1299 zł w prezencie. W ramach oferty przygotowano następujące zestawy:• Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB lub Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB z Samsungiem Galaxy A14 4/64GB (wartość prezentu: 969 zł),• Samsung Galaxy S23 5G z Samsung Galaxy A23 5G (wartość prezentu: 1299 zł),• OPPO Reno10 5G z OPPO A78 (wartość prezentu: 999 zł),• Xiaomi Redmi Note 12s z Xiaomi Redmi 12 (wartość prezentu: 899 zł),• Xiaomi Redmi Note 12 Pro z Xiaomi Redmi 12 (wartość prezentu: 899 zł),• Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G z Xiaomi Redmi 12 (wartość prezentu: 899 zł),• Motorola Moto G54 5G Power Edition z Motorola Moto G32 (wartość prezentu: 699 zł).W ofercie świątecznej znalazła się także propozycję dla tych, którzy do abonamentów komórkowych chcieliby dobrać sobie pakiet usług dla domu nawet przez 2 lata w prezencie - ofertę Magenta Dom. W skład tej oferty wchodzą abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w smartfonie, superszybki światłowód oraz telewizję z aż 159 kanałami, wśród których nie zabrakło nowych stacji, takich jak: kanały z grupy Viasat, kanał TVP HD i TVP Seriale, ale również dwa kanały w jakości 4K, których w ofercie MagentaTV jest już sześć. Tym razem dołączają: Museum 4K oraz MyZen 4K.By zyskać telewizję oraz internet światłowodowy przez 2 lata za 0 zł? Należy przenieść lub kupić w T-Mobile 3 abonamenty w taryfie "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana" .Osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe w taryfach "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana" i dobrać do tego usługi dla domu, telewizję pakiet TV S oraz światłowód 300Mb/s otrzymają na 18 miesięcy za darmo.Z kolei przenosząc jeden numer do T-Mobile lub kupując abonament w taryfie "M Nielimitowana" bądź "L Nielimitowana", klienci mogą liczyć na telewizję pakiet TV S oraz internet światłowodowy 300 Mb/s przez 12 miesięcy za darmo.Wybierając abonament komórkowy ze smartfonem i pakietem usług dla domu Magenta Dom, klienci drugi smartfon otrzymają w prezencie.Dodatkowo, w ramach oferty świątecznej Magent Dom przygotowaliśmy dla klientów 700 zł zniżki na 55" TV Philips (55PUS8818/12), który charakteryzuje się ekranem 55" o rozdzielczości 4K, szybką matrycą 120 Hz oraz unikalnym podświetleniem Ambilight. Cena ze świątecznym rabatem wynosi 3599 zł (cena regularna: 4299 zł).