Poznaj sposób na oddłużenie osób fizycznych i zaufaj ekspertom!

Materiał partnera

W wielu przypadkach problemów finansowych nie da się przewidzieć. Nie zawsze opierają się one na nadmiernym zaciąganiu chwilówek lub nieracjonalnym zarządzaniu domowym budżetem. Bardzo często mają na nie wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak podwyżki cen, utrata źródła dochodu lub nieatrakcyjne warunki kredytowe. Jak rozpocząć oddłużanie? Kiedy i do kogo zwrócić się o pomoc? Przeczytaj nasz poradnik!

Oddłużanie osób fizycznych -- kiedy jest niezbędne?

Rodzaje oddłużania

Oddłużanie osób fizycznych -- które rozwiązanie wybrać?

Celem oddłużania osób fizycznych https://habza.com.pl/oddluzanie-osob-fizycznych-na-czym-polega-i-jak-sie-o-nie-starac/ jest przede wszystkim eliminacja ich zobowiązań finansowych. Nagromadzonych zaległości nie pozbędziemy się oczywiście z dnia na dzień, jednak podejmując racjonalne działania, możemy odzyskać płynność finansową i zbudować zdolność kredytową.Oto kilka najczęstszych sytuacji, w których powinniśmy wdrożyć proces oddłużania osób fizycznych:• spirala zadłużenia, powstała np. w wyniku zaciągnięcia zbyt wielu chwilówek,• kryzys finansowy (lokalny lub globalny),• utrata źródła dochodu lub znaczne obniżenie przychodów,• interwencja komornicza,• zaciągnięcie niekorzystnych umów kredytowych.Pamiętaj, że choć nadmierne obciążenie finansowe bywa skutkiem podejmowanych wcześniej błędnych decyzji, może ono nastąpić również niezależnie od ciebie. Zamiast rozpaczać i obciążać się winą, lepiej skupić się na możliwych rozwiązaniach problemu. My proponujemy ci kontakt z doradcą kredytowym z firmy Habza Finanse oraz skorzystanie z jego pomocy.W zależności od indywidualnej sytuacji finansowej klienta doradca może zaproponować różnorodne rozwiązania. Należą do nich między innymi:• negocjacje z wierzycielami,• konsolidacja kredytów,• umorzenie długu,• poprawa warunków kredytowych,• wakacje kredytowe,• odroczenie terminu spłaty zadłużenia.Nie każda z tych metod sprawdzi się w twoim przypadku. Powinieneś, wspólnie z ekspertem, dokładnie przeanalizować swoją sytuację, aby stwierdzić, jaka forma pomocy będzie najodpowiedniejsza. Czasami możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz przygotowanie pisma dotyczącego przedawnienia długu. Wówczas wchodzi w grę jego całkowite umorzenie. W większości przypadków bazujemy jednak na negocjacjach z instytucjami finansowymi w celu odroczenia terminu spłaty lub ogólnej poprawy warunków kredytowych.To, jaką formę eliminacji zobowiązań finansowych wybierzesz, zależeć będzie także od przyczyny powstania długu. Jeśli twoja sytuacja uległa chwilowemu pogorszeniu, lecz spodziewasz się, że niebawem otrzymasz zastrzyk gotówki lub w inny sposób poprawisz kondycję domowego budżetu, wówczas sprawdzić mogą się wakacje kredytowe. Jeśli podejmiesz działania z odpowiednim wyprzedzeniem i nie doprowadzisz do drastycznych opóźnień w spłatach, negocjacje z bankiem lub innym pożyczkodawcą mogą przynieść pozytywne efekty. Przeanalizuj dostępne możliwości wspólnie z ekspertem z firmy Habza Finanse i przekonaj się, że oddłużanie osób fizycznych jest nie tylko możliwe, ale także bezpieczne i skuteczne.