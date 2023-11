Samsung Galaxy S23 Ultra - nowa era innowacji

Materiał partnera

Fanom urządzeń Samsung Galaxy prezentujemy Samsung Galaxy S23 Ultra - model, który nie tylko kontynuuje dziedzictwo swoich poprzedników, ale też wyznacza nowe standardy w technologii smartfonów. W porównaniu do Galaxy S22 Ultra oraz standardowego modelu Galaxy S23, S23 Ultra wyróżnia się kilkoma kluczowymi ulepszeniami, które sprawiają, że jest to nie tylko doskonały wybór dla entuzjastów technologii, ale też idealny prezent świąteczny.

Ekran i aparat jakość na jaką zasługujesz!

Wydajność: siła, inteligencja, energia na cały dzień!

Idealny dla biznesu i pasjonatów technologii

Synonim niezawodności

Nowy Galaxy S23 Ultra jest nieco większy i cięższy niż S22 Ultra, z wymiarami 163,4 x 78,1 x 8,9 mm i wagą 233 g. Oferuje też unikalną paletę kolorów, w tym kremowy, zielony, lawendowy, i fantomową czerń, a także ekskluzywne kolory dostępne tylko w sklepie internetowym Samsung. To pokazuje, jak Samsung dba o to, by każdy użytkownik znalazł coś dla siebie​​.Oba modele, S23 Ultra i S22 Ultra, mają podobne ekrany 6,8-calowe Quad HD+, ale S23 Ultra wprowadza Gorilla Glass Victus 2, zapewniając lepszą ochronę i zrównoważone podejście do środowiska​​.Największą różnicą jest aparat. S23 Ultra oferuje, który jest niemal dwa razy lepszy od 108-megapikselowego aparatu S22 Ultra. Dodatkowo, inteligentny czujnik pikseli dostosowuje się do słabego oświetlenia, a funkcja Nightography i zaawansowana AI sprawiają, że każde zdjęcie jest wyraźne i pełne szczegółów​​ (poznaj pełną ofertę z lini S23 - https://rozetka.pl/telefony-komorkowe-80003/c80003/producer=samsung;series=galaxy-s23/ ).Kolejnym kluczowym ulepszeniem jest8 Gen 2 for Galaxy, który jest szybszy i bardziej efektywny niż poprzednik w S22 Ultra. Oferuje do 34% więcej mocy CPU, 4% więcej mocy GPU i 49% więcej mocy NPU. To przekłada się na niezrównaną wydajność w grach i aplikacjach​​.Oba modele, S23 Ultra i S22 Ultra, są wyposażone w, ale dzięki optymalizacji systemu i sprzętu, S23 Ultra zapewnia jeszcze dłuższy czas pracy. Umożliwia do 49 godzin rozmów i do 25 godzin korzystania z internetu​​. Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Jego zaawansowane funkcje, takie jak mocny procesor, wysokiej jakości aparat i trwała bateria, sprawiają, że jest to idealne narzędzie zarówno dla profesjonalistów biznesowych, jak i dla entuzjastów najnowszych technologii. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niezawodnego urządzenia do pracy, czy też poszukujesz smartfona, który pozwoli Ci uchwycić każdy szczegół Twojego życia, Galaxy S23 Ultra spełni wszystkie te potrzeby.Samsung od lat jest uznawany za synonim niezawodności i wysokiej jakości w świecie smartfonów. Modele z rodziny Galaxy, w tym najnowszy S23 Ultra, to nie tylko zaawansowane technologicznie urządzenia, ale przede wszystkim sprzęt, który użytkownicy mogą polegać w każdej sytuacji., każdy aspekt tych smartfonów został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najlepszego doświadczenia użytkownika, bez względu na to, czy jesteś profesjonalistą, miłośnikiem fotografii, czy po prostu szukasz solidnego i trwałego smartfona (obejrzyj inne telefony marki Samsung ).Samsung Galaxy S23 Ultra jest nie tylko następcą swojego poprzednika, ale także pionierem nowych możliwości w świecie smartfonów. Z jego ulepszonym aparatem, wydajnością procesora i trwałością, S23 Ultra jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają nie tylko smartfona, ale urządzenia, które definiuje przyszłość mobilnej technologii.