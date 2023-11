Witamina C 1000 mg dla dzieci - czy to dobry wybór?

Materiał partnera

Czy witamina C 1000 dla dzieci to bezpieczny wybór? Niekoniecznie. Rekomenduje się, aby suplementy diety z witaminą C w takich dawkach podawać dzieciom dopiero powyżej 12. roku życia. Po jaki preparat z kwasem l-askorbinowym zatem sięgnąć dla młodszych dzieci? Jakie dawki są rekomendowane?

Witamina C dla najmłodszych - kiedy stosować, a kiedy nie?

Dawka witaminy C - 1000 dopiero od 12 roku życia

Czy witamina C działa na przeziębienie?

Witamina C 1000 i skutki uboczne

Preparaty zawierające witaminę C dla najmłodszych podawane są zazwyczaj w syropach lub kroplach. Lekarze odradzają podawanie witaminy na zapas - lepiej dostarczać ją w naturalnej formie, czyli pod postacią owoców i warzyw. Jednak czasem są sytuacje, że wchłanianie danej witaminy jest zaburzone w przewodzie pokarmowym. W niektórych stanach chorobowych może być też zwiększone zapotrzebowani na dany składnik. Wówczas można - po konsultacji z lekarzem - uzupełniać składniki odżywcze pod postacią suplementów diety z witaminą C.Dawka witaminy C dla dzieci w zależności od wieku wynosi:• 0-5 miesięcy - 40 mg witaminy C na dobę,• 6 - 12 miesięcy - 50 mg/dobę,• 1 - 3 lat - 40 mg/dobę,• 4 - 9 lat - 50 mg/dobę.Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka. Witamina C 1000 i 1000 mg plus są wskazane dopiero po 12. roku życia. Należy pamiętać, aby nie suplementować dzieci na zapas, tylko dobierać dawkę do faktycznego zapotrzebowania. Jego poziom ustala lekarz na podstawie badań i obserwacji pacjenta.Niektóre badania wskazują, że preparaty zawierające witaminę C skraca czas trwania infekcji u dzieci średnio o 14 procent. Natomiast stosowanie witaminy C 1000 skraca czas choroby u dzieci o 18 procent. Niestety w innych badaniach nie stwierdzono żadnego wpływu stosowania witaminy C na przeziębienie - jej skuteczność może więc wynikać z indywidualnych cech organizmu albo jeszcze innych czynników. Wskazaniem do stosowania witaminy C może być natomiast niedokrwistość z niedoboru żelaza, intensywny, regularny wysiłek fizyczny czy okresy rekonwalescencji po chorobach zakaźnych.Pamiętaj jednak, że o dawkowaniu kwasu l-askorbinowego zarówno u dzieci i dorosłych powinien decydować lekarz na podstawie przeprowadzonych u pacjenta badań. Za dużo tej witaminy jest szkodliwe dla osób z kamieniami nerkowymi i dną moczanową. Skutkiem ubocznym przedawkowania są zaburzenia ze strony układu pokarmowego - biegunka, nudności i wymioty.