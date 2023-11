Wakacje na koniec roku - na co się przygotować?

Materiał partnera

Koniec roku to doskonały czas, żeby nabrać sił na kolejne miesiące. Wielu z nas spędza grudzień na przygotowaniach do Gwiazdki, a czas świąteczno-noworoczny organizuje w gronie rodziny i przyjaciół. Świetnym pomysłem na odpoczynek i regenerację pod koniec roku jest też wylot do ciepłych krajów albo z myślą o zwiedzaniu miejsc, których zobaczenie z bliska masz od dawna w planach. Aby błogo wypocząć w trakcie wakacji zimą, wykup lot w firmie godnej zaufania. Taką bez wątpienia jest eSky.pl. Co warto o niej wiedzieć i dokąd możesz z nią polecieć?

Tanie i wygodne połączenia lotnicze znajdziesz na eSky.pl

Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Egipt? Zaplanuj wyjątkowe zimowe wakacje w ciepłych krajach

Przygotuj się na poznanie magii Świąt - wyleć do Skandynawii!

Nie jest ważne, czy chcesz lecieć z Wrocławia do Gdańska, czy z Warszawy do Sydney w Australii... Wyszukiwarka eSky.pl szybko odnajdzie dla Ciebie loty bezpośrednie i z międzylądowaniem w ramach podróży wieloodcinkowej. Firma działa od 18 lat, a jej klienci kupili już miliony lotów - takie liczby nie tylko robią wrażenie, lecz także potwierdzają, że z usług eSky.pl po prostu warto korzystać. Intuicyjna w obsłudze i szybka w działaniu wyszukiwarka w mig odnajdzie dla Ciebie lot idealny spośród ofert 950 linii lotniczych obsługujących ponad 3000 lotnisk.1. Same loty. Szybka i elastyczna wyszukiwarka porównuje oferty wszystkich linii lotniczych. Ty dokonujesz łatwej rezerwacji i płacisz w najwygodniejszej dla Ciebie formie (w tym także na raty albo poprzez płatność odroczoną). Dodatkowo, szczególnie w przypadku lotów na długie dystanse, firma przygotowała rozwiązanie MultiLine. Polega na wyszukiwaniu łączonych lotów, dzięki którym możesz bezpiecznie dotrzeć do niemalże dowolnego miejsca na świecie. Propozycje wskazane przez wyszukiwarkę to przeloty zapewniające optymalizację czasu podróży, a przede wszystkim przyjazne dla Twojego budżetu.2. Pakiety Lot+Hotel. Jeśli szukasz gotowych ofert podróży, to dla Ciebie bez wątpienia strzał w dziesiątkę! Możesz łatwo dokonać rezerwacji, bo zarówno lot, jak i nocleg wybierasz w trakcie jednego wyszukiwania. Możliwe są różne formy płatności, między innymi płatność odroczona albo rozłożona na wygodne raty.Kiedy wiesz już, gdzie warto szukać tanich i wygodnych połączeń lotniczych, najwyższy czas zastanowić się nad celem podróży i tym, na co należy przygotować się na miejscu. Bez wątpienia Bliski Wschód to jeden z najcieplejszych zakątków naszego świata pod koniec roku. Średnia grudniowa temperatura powietrza w rejonie w ciągu dnia wynosi około 25 st. Celsjusza, a w nocy - plus minus 20 st. Celsjusza. Temperatura wody utrzymuje się na podobnym poziomie.Jeśli zastanawiasz się, dokąd wybrać się w grudniu, przemyśl loty do Dubaju . Na co musisz się przygotować? Przede wszystkim na to, że Dubaj to miasto kosmopolityczne. Sama liczba mieszkańców wynosząca 3,5 miliona robi wrażenie (dla porównania Warszawę zamieszkuje 1,9 miliona osób), a gdy dodać do niej tysiące turystów, naprawdę na ulicach i w pobliżu popularnych atrakcji turystycznych robi się tłoczno. Co warto zobaczyć w Dubaju, który jest największym miastem Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Niemalże do rangi symbolu miasta urosły nowoczesne wysokościowce, takie jak 828-metrowy Burdż Chalifa. W Dubaju można miło spędzić czas także w jednym z wodnych parków rozrywki, słynnych muzeach czy teatrach.Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia na Bliskim Wschodzie jest serce Egiptu, czyli Kair, który jest jednocześnie największym miastem regionu. Podobnie jak przed wizytą w Dubaju także przed podróżą do Kairu musisz przygotować się na tłumy na ulicach i blisko miejsc popularnych wśród turystów... A tych w egipskiej stolicy nie brakuje! Najciekawsze jednak są bez wątpienia ślady po starożytnej świetności Egiptu, które znajdziesz w Muzeum Egipskim w Kairze.Grudzień to miesiąc, który jest wyjątkowy pod wieloma względami w najróżniejszych zakątkach świata. Niepowtarzalne tradycje i dekoracje świąteczne charakterystyczne dla krajów skandynawskich mogą sprawić, że zaplanujesz urlop pod koniec roku śladami magii Bożego Narodzenia.Dokąd wybrać się w grudniu do Skandynawii? Możesz zdecydować się na podróż wieloetapową. Najpierw warto odwiedzić serce Danii, czyli Kopenhagę i spędzić cały dzień w Tivoli. Ten XIX-wieczny park rozrywki z zabytkową drewnianą kolejką górską urzeka niezależnie od pory roku, ale w grudniu zamienia się w prawdziwie świąteczną krainę skąpaną w morzu dekoracji i świateł.Po sąsiedzku, bo po drugiej stronie cieśniny Sund, znajduje się szwedzkie miasto Malmö. Z Kopenhagi dojedziesz tam pociągiem lub autem, korzystając z mostu nad Sundem. Możesz tam też dolecieć np. z Warszawy. W Szwecji 13 grudnia obchodzony jest Dzień św. Łucji, czyli patronki światła. W trakcie tego święta ubrane na biało dzieci chodzą w orszakach, które prowadzą dziewczynki mające na głowie wianek z zapalonymi świeczkami.Zdaniem wielu stolicą Bożego Narodzenia jest jednak fińskie Rovaniemi, w którym można spotkać Świętego Mikołaja. Wioska Świętego Mikołaja położona jest na obrzeżach miasta, a przez cały rok - nie tylko w grudniu - zaglądają do niej chętnie i dzieci i dorośli.Zastanawiasz się, na co musisz się przygotować, kiedy planujesz wakacje pod koniec roku? Przede wszystkim nie daj się zaskoczyć! Zarezerwuj lot (także z noclegiem) na zaufanej stronie, takiej jak eSky.pl, a potem przygotuj plan zwiedzania i nastaw się na tworzenie wyjątkowych wspomnień!