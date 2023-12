Kanały Grupy Kino Polska w telewizyjnej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

• Play rozszerza ofertę pakietów telewizyjnych o kolejne kanały Grupy Kino Polska

W ramach oferty Play, abonenci zyskają dostęp do pakietu kanałów Grupy Kino Polska, będącej częścią SPI International, globalnej firmy medialnej należącej do Grupy CANAL+. Kanały te uzupełnią bogatą ofertę operatora, zapewniając jeszcze szerszy dostęp do różnorodnych treści.- powiedziała Magdalena Zonko, Kierownik Zespołu Pozyskiwania i Zarządzania Treścią w Play.- powiedział Jacek Koskowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucjiw Grupie Kino Polska.Kanały Grupy Kino Polska, które dołączą do oferty Play, to popularne i lubiane treści telewizyjne. FilmBox to dobrze znana marka, która oferuje pięć kanałów filmowych:. Kanały FilmBox są propozycją doskonałej rozrywki dla szerokiego grona widzów. Pakiet obejmuje starannie wyselekcjonowaną ofertę nagradzanych filmów ze świetnymi aktorami, głośne produkcje hollywoodzkie, uznane kino europejskie, najlepsze filmy akcji, klasykę rozrywki dla całej rodziny, ciekawy wybór seriali z całego świata, a także kino artystyczne, autorskie i dzieła spoza głównego nurtu.Użytkownicy telewizji Play będą mogli również oglądać znane filmy i seriale na kanale. Oferta programowa obejmuje bogaty wybór popularnych evergreenów, filmów fantasy, poruszających dramatów, zabawnych komedii, kultowych horrorów, a także seriali i miniseriali.Miłośników dokumentów z pewnością ucieszy oferta kanału, prezentującego programy i seriale przyrodnicze, popularnonaukowe, historyczne i kulturalne. Dla fanów sportu nadawca oferuje- unikalny na polskim rynku kanał sportowy, poświęcony ponad 30 dyscyplinom sportów walki, w tym najszybciej rozwijającej się ostatnio MMA. Z koleito jeden z nielicznych dostępnych w Polsce kanałów, który nadaje w jakości Ultra HD (4K). Pozwala on odkryć widzom zapierające dech w piersiach miejsca, spotkać niezwykłych ludzi i uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych.Kanały Grupy Kino Polska będą dostępne w pakietach:• Kino TV - dostępny w pakiecie kanałów Telewizji Nowej Generacji orazw Telewizji MAX i MAX Premium.• DocuBox HD - dostępny w pakiecie Dokumenty w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium.• FightBox HD - dostępny w pakiecie Sport w Telewizji Nowej Generacji orazw Telewizji MAX i MAX Premium• FunBox UHD - dostępny w pakiecie Lifestyle w Telewizji Nowej Generacji orazw Telewizji MAX i MAX Premium.• Kanały pakietu FilmBox - dostępne w pakiecie FilmBox.Wszystkie wspomniane kanały Grupy Kino Polska zostaną udostępnione abonentom Play promocyjnie w ramach okna otwartego od 14 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku.