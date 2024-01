Netia z nową usługą VoiceBot

Łukasz Szewczyk

• Netia wprowadza na rynek B2B usługę dodatkową pod nazwą VoiceBot, która dba o szybkie i efektywne łączenie rozmów (człowieka z człowiekiem).

• W przypadku, gdy w danej chwili podjęcie rozmowy przychodzącej do firmy nie jest możliwe, Netia VoiceBot dopilnuje oddzwonienia.

Netia VoiceBot to nowa usługa dodatkowa platformy cyfrowej komunikacji głosowej (stacjonarnej i komórkowej) IntegralNet. Dzięki usłudze VoiceBot każde połączenie telefoniczne przychodzące na dowolny numer firmowy, obsługiwany przez Netię, zostanie obsłużone w czasie rzeczywistym przez robota głosowego. VoiceBot, w trybie werbalnym, dowie się z kim chce się połączyć dzwoniący, sprawdzi czy w danym momencie połączenie może być zrealizowane, a jeżeli tak, połączy dzwoniącego ze wskazaną osobą lub z przedstawicielem wybranego zespołu. Jeżeli jednak, z różnych powodów, do takiego połączenia nie dojdzie, VoiceBot wygeneruje oddzwonienie, gdy tylko dany pracownik będzie dostępny (zawsze realizowane jest połączenie człowieka z człowiekiem!).W ramach usługi obsługiwane są zarówno połączenia przychodzące z zewnątrz organizacji, jak i połączenia wewnętrzne, również na numery skrócone. VoiceBot może de facto zastąpić centralkę telefoniczną, a dodatkowo nie wymaga od danego klienta B2B nagrywania własnych zapowiedzi głosowych na potrzeby IVR.W wariancie Premium Netia VoiceBot obsługuje wszystkie powyższe scenariusze, a dodatkowo zapewnia integrację z bazami danych klienta B2B (np. system CRM) i pozwala na ich bazie zrealizować automatyczne połączenie telefoniczne oraz przeprowadzić autonomiczne rozmowy w celu pozyskiwania informacji (np. ankiety) bez udziału pracownika firmy.Jedna usługa Netia VoiceBot zapewnia obsługę 5 jednoczesnych połączeń: przychodzących, wychodzących czy wewnętrznych (nie ma górnego limitu liczby możliwych do zakupienia usług) i jest oferowana w dwóch wariantach:- Taryfa Indywidualna z jednorazową opłatą aktywacyjną w wysokości 50 zł netto i opłatą abonamentową w wysokości 200 zł. W tym wariancie każda minuta pracy VoiceBota kosztuje 0,29 zł za minutę (rozliczanie sekundowe).- Taryfa Indywidualna NoLimit - aktywacja 50 zł, abonament 300 zł, bez dodatkowych opłat za czas pracy VoiceBota.