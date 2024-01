Spotify podnosi ceny abonamentów

Łukasz Szewczyk

• Droższy dostęp do Spotify

Spotify wprowadza zmiany cen planów premium, które pozwalają na słuchanie muzyki bez reklam, pobieranie utworów i odtwarzanie w trybie offline, odtwarzanie w dowolnej kolejności czy dźwięk w wysokiej jakości.Nowa cena podstawowego planu Premium Induvual (jedno konto) to 23,99 złotych miesięcznie, planu Premium Duo (dwa konta) - 30,99 zł a Premium Family (do 6 kont) 37,99 zł. W ofercie pozostaje Premium Studnet w cenie 12,99 zł.Nowe ceny obowiązują od 8 stycznia.Spotify na zawsze zrewolucjonizowało sposób, w jaki słuchamy muzyki. Obecnie platforma oferuje dostęp do ponad 100 mln utworów, 5 mln podcastów i 350 tys, audiobooków. Spotify to obecnie najpopularniejszy na świecie serwisem subskrypcji streamingu audio z ponad 574 mln użytkowników, w tym 226 mln subskrybentów na ponad 180 rynkach.