Netia wchodzi na rynek płatności online

Łukasz Szewczyk

• Netia udostępniła swoim abonentom płatności online za wybrane usługi cyfrowe.

"Płatność z Netią" umożliwia dokonywanie zakupów usług cyfrowych w czasie rzeczywistym, bez konieczności korzystania z tradycyjnych metod płatności, takich jak karty kredytowe czy debetowe. Usługa płatnicza Netii sprawdzi się zwłaszcza w przypadku usług abonamentowych, za które płatność pobierana jest cyklicznie (inne, popularne, ale nieopierające się na kartach kredytowych, rozwiązania płatnicze nie pozwalają na zakupy cykliczne).- powiedział Tomasz Dakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C."Płatność z Netią" jest dostępna dla wszystkich abonentów Netii. Aby z niej korzystać należy aktywować usługę oraz ustawić limit płatności, w serwisie samoobsługowym Netia OnLine lub telefonicznie.Metoda Direct Carrier Billing (najczęściej oznaczana jako: "Zapłać telefonem"; "Zamów z..." lub "SMS+"), to jeden z bezpieczniejszych sposobów dokonywania płatności za usługi cyfrowe. Transakcje są przeprowadzane za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego, jedynie z podaniem numeru telefonu komórkowego, co oznacza, że użytkownicy nie muszą ujawniać swoich danych, takich jak: numer karty kredytowej, imię, nazwisko.Autoryzacja płatności/zobowiązań abonamentowych odbywa się poprzez zatwierdzenie kodem, który przesyłany jest w formie SMS na numer komórkowy, wskazany przy aktywacji usługi. Płatności są doliczane do rachunku za usługi Netii, zatem działa tu również mechanizm odroczonej płatności.Co istotne, jako numer do przesyłania kodów SMS w ramach "Płatności z Netią" można wskazać zarówno swój numer komórkowy obsługiwany przez Netię, jak i przez dowolnego innego operatora.W momencie debiutu usługi płatnicze Netii umożliwiają zakup m.in. w serwisach: CDA Premium, fotka.pl, GG, brainly.pl, odrabiamy.pl, zadania.pl, sportymax.pl. Zasięg usług będzie w najbliższych tygodniach rozszerzany o kolejne serwisy.