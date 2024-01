Nowa oferta Play internet 5G bez limitu prędkości

Łukasz Szewczyk

• Nowe oferty internetu bezprzewodowego w promocyjnych cenach

• Internet bez limitu prędkości i danych już od 85 zł miesięcznie dla klientów Play

Play wprowadza do swojej oferty prawdziwie nielimitowany internet 5G - bez limitu prędkości i danych już od 85 złotych miesięcznie po rabatach dla klientów Play.Dodatkowo w ofercie z nielimitowanym internetem dostępna jest wyjątkowa promocja na router 5G CPE 5 (H155-381), który można otrzymać za jedyne 499 zł - zamiast 1499 zł. Ponadto, spłata obniżonej aż o 1000 zł kwoty następuje w ratach 0%. Urządzenie oferuje nowoczesną sieć w standardzie Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/a/ac/ax z możliwością podłączenia do 128 urządzeń, co zapewnia szybką i stabilną łączność.Użytkownikom zainteresowanym tańszymi rozwiązaniami fioletowy operator proponuje różne warianty. Najchętniej wybierana oferta internetu 150 GB dostępna dla klientów Play za 30 zł po rabatach otrzymała teraz dostęp do nowoczesnej sieci 5G..