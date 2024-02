Nowa oferta internetu domowego T-Mobile

Łukasz Szewczyk

t-mobile

Internet domowy T-Mobile / Fot. T-Mobile

Po wprowadzeniu mobilnej oferty 5G Bardziej sieć T-Mobile zaprezentowała nową odsłonę internetu domowego Bez Limitu, w wariancie XXL, z anteną zewnętrzną. Usługa dostępna bez ograniczeń prędkości oraz bez limitów gigabajtów do wykorzystania. Klienci zapłacą za nią 155 zł miesięcznie lub 135 zł dla tych, którzy są już użytkownikami usług abonamentowych T-Mobile. Przygotowano także ofertę dla osób, które jeszcze nie mają najnowszej infrastruktury w swojej okolicy, czyli internet do 300 Mb/s. Ta opcja dostępna jest zarówno z routerem z anteną zewnętrzną (cena 135 zł/mies., dla klientów T-Mobile 115 zł/mies.), jak i z routerem domowym (cena 115 zł/mies., dla klientów T-Mobile 95 zł/mies).Oferty S, M i L oferują kolejno maksymalne prędkości do: 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s. Są one dostępne zarówno z routerem domowym, jak i routerem z anteną zewnętrzną. Ceny internetu domowego w tych taryfach zaczynają się od 65 zł. Klienci, którzy mają już abonament w T-Mobile, mogą zaś liczyć na 20-złotowy rabat: w takim wypadku za podstawową wersję internetu zapłacą jedynie 45 zł!W ofercie internetu domowego dostępne są zarówno standardowe routery domowe, jak i routery z anteną zewnętrzną. Urządzenie TCL LINKHUB LTE Cat13 gwarantuje stabilne i szybkie łącze internetowe, umożliwiające oglądanie filmów 4K bez zakłóceń, a ponadczasowy design pasuje do wystroju nowoczesnych mieszkań. Dwuzakresowa sieć Wi-Fi 2,4GHz/5GHz umożliwia bezprzewodowe połączenie do stabilnej i szybkiej sieci wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki złączu LAN (2x) można podłączyć konsolę do gier, aby zapewnić jeszcze bardziej stabilną rozgrywkę. Ten router dostępny jest w ofertach S, M, L.Zaś router domowy 5G z anteną zewnętrzną T-Mobile Internet 5G Home Office - dostępny w ofercie XXL - to urządzenie typu FWA (Fixed Wireless Access), które zapewnia stałe, bezprzewodowe łącze internetowe. Stabilne połączenie gwarantowane jest przez specjalnie zaprojektowany system anten (5G/LTE Cat20), dlatego urządzenie może być alternatywą dla łącz światłowodowych. Jego montaż jest prosty, a antenę można ustawić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, np. na balustradzie balkonowej czy na dołączonej do zestawu podstawce. Dzięki specjalnej aplikacja T-Mobile PL ODU 5G instalacja tego urządzenia jest niezwykle prosta i szybka.