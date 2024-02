Łukasz Szewczyk

1200 GB na rok w Heyah na kartę

• Promocyjny pakiet internetowy w Heyah na kartę

T-Mobile przygotowało specjalny pakiet dla klientów Heyah na kartę posiadających włączony pakiet S, M lub L. W celu jego aktywacji, należy przejść do aplikacji "Moja Heyah" i uruchomić jednorazowy pakiet 1200 GB. Z pakietu można korzystać przez 365 dni, a włączyć go - do 30 czerwca 2024 roku. Aby mieć włączoną i aktywną jedną z ofert S, M lub L, by móc korzystać z pakietu.