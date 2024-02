Netia zmienia wizerunek. Nowy dekoder 4K z Android TV

Łukasz Szewczyk

• Netia zmienia swój wygląd. Oblicze marki ewoluuje i ukazuje cechy, które łączą ją z innymi kluczowymi markami Grupy Polsat Plus.

• Dodatkowo premierę ma dekoder Android TV - Netia Soundbox 4K.

Netia

Netia Soundbox 4K / Fot. Netia

Netia to polska marka telekomunikacyjna z 30-letnią historią. W tym czasie przeszła trzy duże zmiany identyfikacji wizualnej. Od 2018 roku Netia jest częścią Grupy Polsat Plus, zachowując przy tym znaczącą autonomię, która widoczna jest również w zakresie identyfikacji wizualnej.Rozpoczęta właśnie ewolucja identyfikacji wizualnej marki Netia wpisuje się w zrealizowany przez Grupę Polsat Plus w połowie 2021 roku projekt harmonizacji i rebrandingu marek, który był unikatowym projektem marketingowo-reklamowym w skali światowej. Wyrazisty i bardzo spójny na poziomie strategicznym i wizualnym system nowej identyfikacji umożliwia szybkie skojarzenie, czym jest i co oferuje dana marka. Język ten również podkreśla fakt przynależności wszystkich marek do jednej Grupy. Zmiany identyfikacji wizualnej, w tym wymiana logotypu Netia m.in. w materiałach reklamowych, czy infrastrukturze, będą następować stopniowo.- powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu Netia S.A., Dyrektor Generalny.- dodaje Tomasz Dakowski, Członek Zarządu Netia S.A., Dyrektor Generalny Obszaru B2C.Nowe urządzenie jest pierwszym, oferowanym przez Grupę Polsat Plus, które wykorzystuje platformę Android TV. Prezentuje przy tym nowe podejście do tworzenia centrum domowej rozrywki. Producentem dekodera jest firma Sagemcom, która do współpracy w tym projekcie zaprosiła światowych liderów - firmy Bang & Olufsen i Dolby. To dzięki nim Netia Soundbox 4K zapewni użytkownikom czysty i głęboki dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, pochodzący aż z 4 wbudowanych głośników. Dekoder obsługuje funkcje głosowe poprzez pilota, łączącego się po Bluetooth oraz standard komunikacji WiFi 6, który pozwala uzyskać niedostępną do tej pory przepustowość. Sprzęt wykorzystuje dwie różne częstotliwości WiFi - 2,4 GHz i 5 GHz - dzięki temu pozwala wykorzystać pełnię możliwości światłowodu Netii nawet do 2 Gb/s oraz niskie opóźnienia w transmisji. Dekoder będzie dostępny dla zainteresowanych abonentów telewizji 4K za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł miesięcznie.Właśnie wystartowała również druga telewizyjna kampania reklamowa z udziałem Katarzyny Kwiatkowskiej, wcielającej się w Netię, Boginię Nieziemskiej Rozrywki. W kampanii TV (na kanałach Grupy Polsat Plus oraz TVN Grupa Discovery) emitowane będą 30-sekundowe spoty reklamowe pakietu: Światłowód, Telewizja, Disney+ przez 3 miesiące na start za 0 zł, a następnie za 75 zł miesięcznie.Reklamy Netii, nawiązujące do kampanii TV pojawią się również w Internecie, a także na tyłach autobusów w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Wrocławie, Trójmieście, Lublinie i Gliwicach.Za przygotowanie kampanii odpowiada agencja Red8 z Grupy Dentsu, a za zakup mediów Iprospect (Grupa Dentsu). Spot wyprodukowała firma TFP.