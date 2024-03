Łukasz Szewczyk

• Nowe korzyści w Plushu na Kartę

Nawet 5300 GB w Plush na Kartę

Nowa oferta Plush na kartę umożliwia użytkownikom przenoszenie niewykorzystanych gigabajtów na kolejne miesiące. W ramach oferty nawet 5300 GB, które nie przepada. Dzięki promocji, zarówno nowi, jak i obecni klienci mogą liczyć na dodatkowe paczki gigabajtów. Wystarczy utrzymać aktywny pakiet za min. 35 zł/mies., aby otrzymać dodatkowe 400 GB co 30 dni przez 12 miesięcy, co w sumie daje 4800 GB.Dodatkowo, nowi użytkownicy Nowy Plush na Kartę mają okazję otrzymać bonusowe 500 GB na start. Wystarczy zakupić starter, doładować konto kwotą minimum 20 zł do 30 dni od aktywacji oraz wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087. Łącznie - aż 5300 GB do wykorzystania. Wysłanie SMS-a oznacza wyrażenie zgód marketingowych. Doładowanie nie przepada, a środki mogą być wykorzystane na dowolne cele np. zakup pakietów.