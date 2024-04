Łukasz Szewczyk

• Polsat Box rozszerzył obsługę komend głosowych w dekoderach 4K.

• Za pomocą głosu można teraz nie tylko w prosty sposób wyszukiwać filmy, seriale i programy, ale także sterować urządzeniem, przewijać, nagrywać treści czy zmieniać kanały.

Funkcja sterowania głosem w dekoderach 4K od Polsat Box

Sterowanie dekoderem Polsat Box za pomocą komend głosowych jest intuicyjne. Aby skorzystać z nowej możliwości, wystarczy wcisnąć przycisk oznaczony ikonką mikrofonu na pilocie i wypowiedzieć odpowiednią komendę. Obsługa głosowa jest możliwa po podłączeniu dekodera do Internetu.• Zmiana kanałów: "następny kanał", "poprzedni kanał", "włącz Polsat",• Szukanie interesujących programów i włączanie aplikacji serwisów streamingowych:"znajdź Przyjaciółki", "włącz Polsat Box Go", "włącz Disney +",• Nagrywanie oglądanych programów: "rozpocznij nagrywanie", "zatrzymaj nagrywanie",• Otwieranie Programu TV, przechodzenie do wybranych miejsc w menu lub cofnięcie się do poprzedniego widoku,• Zarządzanie głośnością: "ciszej", "głośniej", "włącz dźwięk",• Wybieranie i włączanie napisów: "pokaż napisy", "wyłącz napisy",• Przewijanie z podglądem, zmiana prędkości przewijania, przewijanie o określony czas lub zatrzymywanie przewijania: "cofnij", "przewiń", "szybciej".Nowa funkcja jest dostępna w nowej wersji oprogramowania dekoderów. Aktualizacja oprogramowania odbywa się automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań po stronie klientów.Dekodery polsat box 4K i polsat box 4K lite to sterowane pilotem z Bluetooth urządzenia, za pośrednictwem których kanały TV, także w jakości 4K, można odbierać zarówno drogą satelitarną, jak i przez internet. Zapewniają dostęp do serwisów Polsat Box Go i Disney+ oraz funkcji nieliniowych umożliwiających zatrzymywanie, przewijanie, odtwarzanie od początku i oglądanie wybranych materiałów nawet do 7 dni od ich emisji, a także nagrywanie w chmurze (usługa dostępna w TV satelitarnej i IPTV). Dekodery 4K dostępne są w ofertach telewizji satelitarnej/kablowej IPTV i internetowej z dekoderem z opłatą jednorazową już od 1 zł.