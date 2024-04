Trzy abonamenty w cenie jednego w mistrzowskiej ofercie Plusa

Łukasz Szewczyk

• Plus rozszerza Mistrzowską Ofertę o wariant z trzema abonamentami w cenie jednego.

• Od 9 kwietnia klienci mogą kupić trzy abonamenty w cenie jednego

Plus: Trzy abonamenty w cenie jednego

Dotychczasowa rodzinna oferta Plusa obejmująca dwa abonamenty w cenie jednego została rozszerzona o dodatkowy wariant - od teraz klienci Plusa mogą połączyć ze sobą również trzy numery.W cenie 99 zł miesięcznie przez dwa lata z rabatami klienci mają trzy abonamenty. Do wspólnego wykorzystania otrzymują pakiet aż 750 GB wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi klienci jak i osoby przechodzące do Plusa z innej sieci, a także dotychczasowi użytkownicy oferty Plusa na kartę czy MIX.W ramach dostępnej już wcześniej oferty dwóch abonamentów w cenie jednego nowością jest wydłużenie okresu promocyjnego do 24 miesięcy. Tak jak dotychczas, klienci mają do wyboru dwie opcje:• oferta za 69 zł miesięcznie, a w niej pakiet 240 GB do wspólnego wykorzystania wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Oferta ta jest dostępna dla wszystkich nowych klientów Plusa, osób przechodzących do Plusa z innych sieci oraz dotychczasowych użytkowników oferty Plusa na kartę czy MIX.• oferta za 59 zł miesięcznie, a w niej pakiet 100 GB do wspólnego wykorzystania wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Oferta ta skierowana jest dla klientów Plusa, którzy jednocześnie kupią lub przedłużą inny abonament głosowy o wartości min. 39 zł/mies. lub usługę Internetu (mobilnego/światłowodowego) o wartości min. 19 zł/mies. Klienci posiadający Polsat Box także mogą skorzystać z tej oferty, o ile równocześnie zakupią lub przedłużą usługę Polsat Box o wartości min. 20 zł/mies.Abonenci Plusa z umową na 24 miesiące mogą skorzystać z pakietu 3 streamingów - All In Streaming. Pakiet obejmuje dostęp do dwóch popularnych platform: Disney+, HBO MAX oraz dedykowanego pakietu Polsat Box Go Plus za jedyne 49,99 zł/mies. Dodatkowo, w zależności od wybranego abonamentu, klienci otrzymują dostęp do platformy na okres 3 lub 6 miesięcy. Przy abonamentach głosowych o wartości od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, klienci otrzymają 6 miesięcy dostępu w prezencie. Natomiast przy niższych abonamentach - 3 miesiące.