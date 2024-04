Branża światłowodowa walczy o większe wykorzystanie sieci

Łukasz Szewczyk

• Branża światłowodowa znajduje się na ścieżce szybkiego rozwoju.

• Aby tempo wzrostu mogło się utrzymać konieczne są jednak m.in. zwiększenie saturacji sieci, zniesienie barier inwestycyjnych i zacieśnienie współpracy międzyoperatorskiej.

Dyskusja na temat roli operatorów hurtowych na polskim rynku telekomunikacyjnym jeszcze nigdy nie była tak interesująca. W kraju nie ma drugiego, tak młodego sektora o równie dużym znaczeniu społecznym i infrastrukturalnym. Po kilku latach realizacji inwestycji i doprowadzeniu sieci multi-światłowodowej do ok. 4,2 mln gospodarstw domowych na horyzoncie pojawiły się nowe cele i nie mniej ambitne zadania. Jednym z kluczowych jest stałe zwiększanie saturacji sieci, która z roku na rok jest coraz wyższa, jednak wciąż ma olbrzymi potencjał do wzrostu.- mówi Magdalena Russyan, członek zarządu Światłowód Inwestycje.Obecny poziom wykorzystania sieci światłowodowych w Polsce przez mieszkańców znajdujących się w ich zasięgu wciąż znacząco odbiega od oczekiwań i ambicji operatorów. Prognozy dla krajowego rynku są jednak optymistyczne. FTTH Council Europe przewiduje, że liczba subskrypcji światłowodowych do 2029 roku ma osiągnąć 6,3 mln (41% penetracji). Zasięg sieci ma się rozszerzyć do 10 mln gospodarstw domowych w 2024 roku i do 12,5 mln w 2029 roku. -- podkreśla Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.W opinii uczestników konferencji warunkiem dużego skoku rozwojowego branży są także ułatwienia w zakresie dostępu do danych o infrastrukturze, które pomagają operatorom hurtowym na etapie planowania inwestycji i podejmowania decyzji o budowie sieci.Chociaż budowa sieci światłowodowych na polskim rynku postępuje stosunkowo szybko, branża telekomunikacyjna wciąż dostrzega wiele barier formalnych, utrudniających ich płynny i efektywny rozwój.- mówi Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego i Open Allies.Wiele emocji wśród operatorów hurtowych budzi także waloryzacja cen. Uczestnicy Konferencji poruszali też temat podwyżek opłat hurtowych oraz ich wpływu na ceny detaliczne, opłacane przez konsumentów. Głównym adresatem tego wątku jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, który od dłuższego czasu próbuje, wspólnie z operatorami, ustalić konsensus w sprawie mechanizmu indeksacji cen hurtowych akceptowanych przez Regulatora.- twierdzi Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost.Podczas III edycji KOH wybrzmiał również temat niezbędnego i oczekiwanego zacieśnienia współpracy międzyoperatorskiej, pomiędzy właścicielami infrastruktury światłowodowej (hurtownikami) i korzystającymi z niej detalistami. Uczestnicy Konferencji byli zgodni, że po kilku latach zbierania doświadczenia na rynku i wypracowaniu własnych praktyk biznesowych, branża musi połączyć siły, by utrzymać, a nawet przyspieszyć tempo wzrostu. Bez silnego zaangażowania obu stron, będzie to niezwykle trudne. -- tłumaczy mówi Daniel Wojtanowski, Dyrektor Centrum Usług Biznesowych TAURON Obsługa Klienta.III Konferencja Operatorów Hurtowych to inicjatywa fundacji Open Allies oraz wiodących operatorów hurtowych, firm: Fiberhost, NEXERA, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje oraz TAURON Obsługa Klienta.