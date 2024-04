Łukasz Szewczyk

Plus odlicza do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Promocje dla kibiców

• Od zeszłego roku Plus jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

• Do startu Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 pozostało niecałe 100 dni. W tym okresie Plus planuje wiele niespodzianek dla klientów.