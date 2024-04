Netia z telewizją z chmury

Łukasz Szewczyk

• Netia wprowadziła do oferty B2B usługę telewizji hotelowej z chmury, czyli bez stacji czołowej w obiekcie (head-end-less).

Netia Telewizja dla Hoteli w wersji chmurowej, tj. bez stacji czołowej (head-end-less), to przełomowe, pierwsze takie rozwiązanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastosowane technologie, tj.: szyfrowanie end2end z wykorzystaniem DRM (Pro:Idiom i Samsung DRM), od punktu dystrybucji aż do odbiornika smart TV - wraz z dodatkowym mechanizmem dystrybucji kluczy licencyjnych do telewizorów -zapewniają bardzo duże bezpieczeństwo kontentu.Dzięki dostępności z chmury, w modelu subskrypcyjnym, usługa nie wymaga instalowania dodatkowych urządzeń oraz ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez hotel i jest dostępna praktycznie "od ręki". W przypadku hoteli posiadających wewnętrzną sieć IP i odbiorniki typu Smart TV, Netia jest w stanie dostarczyć kompleksową usługę cyfrowej TV (ponad 60 kanałów, większość w HD), wraz z interaktywną platformą do zarządzania treściami autopromocyjnymi Otrum TV, w ciągu zaledwie 7 dni od podpisania umowy.- powiedział Krzysztof Jaworski, Starszy Kierownik Produktu w Dziale Zaawansowanych Rozwiązań ICT (NetiaNext), Netia S.A.Debiut usługi w nowej technologii nie eliminuje dobrze już znanej w wielu hotelach, tradycyjnej wersji rozwiązania, lecz jest jej uzupełnieniem, uelastycznia ofertę Netii w tym sektorze.Analogicznie jak w przypadku pozostałych usług, z których bardzo chętnie korzystają również hotele (np. Biznesowy Dostęp do Internetu, Netia Wi-Fi, zarządzanie sieciami WLAN, Unified Communication, Content Filtering - DNS Shield, Managed UTM, Cloud Firewall, monitoring wizyjny CCTV) również usługa Netia Telewizja dla Hoteli jest wspierana przez operatora w trybie 24/7.