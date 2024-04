Play stawia na telewizję za punkty. Ważny element strategii sprzedaży usług TV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Nowej Generacji będzie jednym z najważniejszych narzędzi realizacji strategii Play w zakresie usług telewizyjnych

Telewizja Nowej Generacji to rozwiązanie łączące popularne serwisy streamingowe z tradycyjną telewizją. Zbliżone oferty z możliwością wyboru kanałów w różnych modelach dostępne są m.in. w krajach skandynawskich oraz w Kanadzie. W Polsce dostęp do "a la carte" zapewnia między innymi Play.W ramach abonamentu klienci otrzymują dostęp do 82 popularnych kanałów, a także serwisu Viaplay Medium. Dodatkowo, do dyspozycji abonentów jest pula punktów (30 lub 45), które co miesiąc można wymieniać na serwisy streamingowe (Netflix, HBO Max, Canal+, Viaplay) oraz pakiety dodatkowych kanałów, np. sportowych, informacyjnych, czy też oferty kanałów sportowych Eleven oraz Polsat Sport Premium. Dzięki temu co miesiąc można stworzyć własną ofertę, by obejrzeć jak najwięcej interesujących filmów, seriali czy transmisji sportowych.- tłumaczy Artur Dominiak, dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play.Mimo niespełna rocznej historii, od momentu uruchomienia usługi Telewizji Nowej Generacji klienci Play aktywowali ponad 133 tys. pakietów i serwisów, wykorzystując w tym celu prawie 2,7 mln punktów. Liczby te dynamicznie rosną, ponieważ dziś Telewizję Nowej Generacji wybiera już co trzeci klient usługi telewizyjnej w Play.- przewiduje Artur Dominiak. -- dodaje.