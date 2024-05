Plus uruchomił olimpijski Klub Kibica. 25 GB w prezencie

Łukasz Szewczyk

• Plus, sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, uruchomił platformę Klub Kibica.

• Na rozgrzewkę przed rozpoczęciem zmagań Olimpijskiej Reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wszyscy klienci Plusa mogą otrzymać prezent - pakiet 25 GB

Plus uruchomił olimpijski Klub Kibica

Klub Kibica to dedykowana platforma , gdzie publikowane będą specjalne oferty związane ze sportowymi zmaganiami podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Na start wszyscy indywidualni użytkownicy ofert Plusa oraz Plusha, którzy zapiszą się do Klubu Kibica, otrzymają pakiet 25 GB z dostępem do szybkiej sieci 5G/5G Ultra. W przypadku ofert na kartę oraz MIX pakiet ważny będzie przez 30 dni, natomiast w abonamencie do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z pakietu będzie można korzystać po otrzymaniu SMS-a z potwierdzeniem aktywacji.Aby dołączyć do Klubu Kibica i cieszyć się dedykowanymi promocjami należy wysłać bezpłatny SMS z hasłem: KIBICUJE na numer 80724.To jednak nie koniec niespodzianek. W kolejnych tygodniach poprzedzających rozpoczęcie rywalizacji Polaków w Paryżu i w czasie zmagań olimpijczyków, Plus będzie udostępniał kolejne atrakcje, bonusy i niespodzianki na platformie Klub Kibica.Wspieranie i promowanie sportu zajmuje szczególne miejsce w działalności Grupy Polsat Plus już od ponad 30 lat. Należący do niej operator sieci Plus od 25 lat jest dumnym sponsorem Polskiej Siatkówki. Od października 2023 roku Plus jest Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, wspierając olimpijczyków w trakcie przygotowań do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.