Interner stacjonarny Plusa w sieci Vectry

Łukasz Szewczyk

• Plus rozszerza dostępność internetu stacjonarnego o infrastrukturę udostępnioną przez Grupę Vectra.

• Dzięki temu mieszkańcy blisko 1,5 miliona domów i mieszkań w 350 miejscowościach zyskali dostęp do oferty Plusa.

Aktualnie w zasięgu internetu stacjonarnego Plusa jest już ponad 8,7 milionów domów i mieszkań, czyli blisko 20 milionów mieszkańców Polski z czego ponad 14 milionów ma dostęp do łącz światłowodowych.W wyniku dołączenia Grupy Vectra infrastruktura stacjonarna Plusa została rozszerzona lub uruchomiona w 350 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach. Nowe lokalizacje pojawiły się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, a także w Radomiu czy Gorzowie Wielkopolskim. Zasięg internetu stacjonarnego Plusa powiększył się tym samym o blisko 1,5 miliona domów i mieszkań, czyli 3,4 miliona osób.- skomentował Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej w Grupie Vectra.Dzięki poszerzeniu zasięgu, jeszcze większe grono użytkowników zyskuje możliwość łączenia usług od Plusa i Polsat Box w konfiguracji dostosowanej do potrzeb.