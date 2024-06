Carrefour uruchamia eSIM Travel Data

Łukasz Szewczyk

• Carrefour wprowadza dla swoich klientów ofertę cyfrowych kart SIM.

• eSIM Travel Data umożliwia łatwe korzystanie z transmisji danych w ponad 100 krajach na świecie

Carrefour Polska wprowadza do swojej oferty usług około zakupowych nowy produkt - eSIM Travel Data, stworzony dla klientów Carrefour podróżujących poza granice naszego kraju. Dzięki tej usłudze, nie ma już potrzeby fizycznego wkładania kart SIM do telefonu - urządzenie łączy się z siecią komórkową tak, jakby w nim była zwykła karta SIM.eSIM Travel Data to cyfrowa karta SIM, która umożliwia łatwe korzystanie z transmisji danych w ponad 100 krajach na całym świecie. Można jej także używać jako DualSIM, gdzie drugą kartą będzie fizyczny SIM (np. z pakietem danych). Oznacza to, że klienci mogą cieszyć się nieprzerwaną łącznością zarówno w kraju, jak i za granicą.Aby rozpocząć korzystanie z usługi, wpierwszej kolejności należy zweryfikować, czy posiadane urządzenie jest kompatybilne z usługą eSIM, aby mieć pewność, że możliwe jest skorzystanie z nowej oferty Carrefour. Następnie, konieczne jest wybranie odpowiedniego pakietu danych. Dzięki kilku opcjom możliwe jest łatwe dostosowanie usługi do Twoich potrzeb. Po dokonaniu zakupu, klient otrzymuje cyfrową wersję karty eSIM, którą można natychmiast pobrać. Kolejnym krokiem jest instalacja eSIM na telefonie. Po pomyślnej instalacji eSIM, nie pozostaje już nic innego, jak cieszyć się szybkim transferem danych, niezależnie od tego, czy przebywa się w naszym kraju czy za jego granicą.