Rola Cloud Firewall w ochronie przed ransomware i innymi zagrożeniami

Ransomware, malware czy phishing to tylko niektóre z niebezpieczeństw czyhających na firmy. Właśnie dlatego Cloud Firewall zyskuje na popularności jako skuteczne narzędzie obrony przed cyberatakami.

Jak działa Cloud Firewall?

Przed jakimi zagrożeniami chroni Cloud Firewall?

Bezpieczna chmura to bezpieczna firma!

Dowiedz się, jak działa, przed jakimi zagrożeniami chroni i dlaczego jego obecność w Twojej firmie jest niezbędna.Cloud Firewall to zaawansowane rozwiązanie zabezpieczające, które działa w chmurze. Przekierowuje cały ruch IP użytkowników przez centralny punkt kontroli, gdzie podlega on analizie i filtrowaniu. Dzięki mechanizmom Next Generation Firewall (NGFW) Cloud Firewall oferuje kompleksową ochronę zarówno dla ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. To oznacza, że wszelkie próby ataków są blokowane, zanim dotrą do sieci firmowej. Dodatkowo Cloud Firewall pozwala na zarządzanie dostępem do aplikacji i stron internetowych, co zwiększa cyberbezpieczeństwo firmy.Cloud Firewall skutecznie zabezpiecza przed wieloma zagrożeniami, na przykład:- Ransomware: Cloud Firewall wykrywa i blokuje podejrzane aktywności, zanim zaszyfrowane pliki trafią do sieci i zanim cyberprzestępcy zażądają okupu.To jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla firm. Polega na zainfekowaniu systemu, zaszyfrowaniu danych i żądaniu przez cyberprzestępców okupu za ich odszyfrowanie. Cloud Firewall działa jak pierwsza linia obrony: wykrywa i blokuje podejrzane aktywności jeszcze przed ich dotarciem do sieci firmowej. Dzięki zaawansowanym mechanizmom Intrusion Prevention System (IPS) i AntyVirus (AV) firewall skutecznie neutralizuje zagrożenia ransomware, chroniąc dane przed utratą i firmę przed kosztownymi przestojami.- Malware: dzięki dynamicznie aktualizowanej bazie sygnatur Firewall identyfikuje i neutralizuje wirusy, trojany i inne złośliwe oprogramowanie, zanim zainfekują systemy firmowe.- Phishing: blokuje dostęp do fałszywych stron internetowych, które wyłudzają dane logowania i inne poufne informacje od użytkowników.- Ataki DDoS: zapobiega przeciążeniu serwerów przez blokowanie nadmiernego ruchu, co pozwala na utrzymanie ciągłości działania usług online.- Nieautoryzowany dostęp: Cloud Firewall monitoruje i kontroluje ruch sieciowy, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów firmowych.Cloud Firewall w firmie to nie tylko kwestia ochrony przed zagrożeniami, ale również pewność ciągłości działania. Dzięki centralnemu zarządzaniu i dynamicznym aktualizacjom firewall w chmurze zapewnia stałą ochronę i dostęp do najnowszych cybermechanizmów obronnych. Wysoka dostępność usługi i zgodność z parametrami SLA gwarantują, że systemy biznesowe będą działać bez zakłóceń, nawet w obliczu intensywnych ataków cybernetycznych.Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa Cloud Firewall przyczynia się do optymalizacji kosztów. Dzięki modelowi subskrypcyjnemu firmy nie muszą inwestować w kosztowne infrastruktury ani zatrudniać specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Wszystkie te korzyści sprawiają, że Netia Cloud Firewall jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw każdej wielkości.