Smart! z opieką Allegro podczas dostawy. Startuje Allegro Delivery

Łukasz Szewczyk

• Allegro wprowadza program Allegro Delivery, w którym łączy ofertę dostaw od wielu partnerów logistycznych z wygodą dla klientów i sprzedawców.

• Pierwszymi partnerami są One by Allegro oraz ORLEN Paczka.

Allegro Delivery to partnerska sieć logistyczna, obejmująca niemal 18 tysięcy automatów i punktów odbioru w całej Polsce z dostawami 6 dni w tygodniu. Wśród pierwszych operatorów znaleźli się One by Allegro oraz ORLEN Paczka. Dzięki tej współpracy, klienci docelowo we wszystkich ofertach Allegro Smart! skorzystają z wygodnych metod dostawy: kurierskiej (obsługiwanej przez One Kurier), do automatów paczkowych One Box i ORLEN Paczka, a także punktów odbioru One Punkt oraz Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka. W takim modelu szerokiej kooperacji Allegro zamierza rozwijać usługi logistyczne dostępne na platformie, a co za tym idzie jeszcze skuteczniej wykorzystywać, istniejące już w miastach, partnerskie sieci automatów paczkowych. Platforma zapowiada sukcesywne zwiększanie grona partnerów programu, by wspólnie pracować nad podnoszeniem jakości i efektywności dostaw.Wszystkie ważne informacje związane z dostawą, takie jak śledzenie przesyłki, powiadomienia o statusie czy zdalne otwieranie skrytki automatu paczkowego Allegro i ORLEN Paczki, będą dostępne w jednej, dobrze znanej aplikacji Allegro, z której korzysta już 15,5 miliona Polaków. Niezależnie od tego, który partner logistyczny transportuje przesyłkę, to Allegro jest - w pełni odpowiedzialnym za proces - punktem wsparcia zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców. Allegro Delivery docelowo będzie dostępne we wszystkich ofertach Smart! na platformie.- mówi Jakub Kłoczewiak - Chief Operating Officer Allegro.Dla sprzedających na platformie, Allegro Delivery oznacza wygodniejszą współpracę i umowę z jednym podmiotem, który skoordynuje i zintegruje usługi logistyczne wszystkich partnerów. W skrócie oznacza to, że jedna umowa z Allegro reguluje współpracę z wieloma przewoźnikami przy zapewnieniu wielu metod dostaw, przy jednoczesnym zapewnieniu wielu metod dostaw. To odpowiedź na wyzwania, z jakimi spotykają się sprzedawcy korzystający z usług kilku firm logistycznych - czyli koniecznością podpisywanie wielu umów oraz dostosowaniem się do wielu różnych wymogów. Allegro rozumie, że klienci oczekują różnorodnych opcji dostawy, a sprzedający prostych zasad. Teraz dzięki Allegro Delivery klient otrzyma rosnącą liczbę wygodnych metod dostaw, a sprzedający jeden cennik, warunki, oraz partnera do rozmów.Allegro Delivery zapewnia dostęp do rosnącej sieci automatów paczkowych, zwiększającego się grona partnerów, jednolity i wysoki standard obsługi realizowany przez konsultantów platformy oraz uproszczone zasady korzystania z programu Smart! dla sprzedających. Korzyści, jednak jest więcej: to m.in. wygodne harmonogramy podjazdów kuriera, gwarancja konkurencyjnego czasu odbioru paczki, brak opłaty za podjazd, spójny, klarowny cennik dla dostaw Allegro Smart!, a przede wszystkim - przejęcie odpowiedzialności przez Allegro za przesyłkę w trakcie dostawy. Allegro Delivery to także jeden spójny proces reklamacji logistycznych z 7. dniowym czasem ich rozpatrzenia zamiast standardowego na rynku - 30. dniowego. Z oferty będą mogli skorzystać także sprzedający nieoferujący dostaw Allegro Smart!.