7200 GB ekstra przez rok w T-Mobile na kartę

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile rusza z ofertą dla użytkowników usług T-Mobile na kartę

W ramach nowej oferty T-Mobile na kartę, na klientów oferty GO! L czeka pokaźna paczka 7200 gigabajtów ekstra przez rok. W celu skorzystania z oferty należy kupić starter za 5 zł, doładować konto, następnie włączyć oferty GO! L za 45 zł oraz "Rok Internetu" w aplikacji "Mój T-Mobile".W ramach tego planu użytkownicy zyskują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 60 GB z oferty GO! L (30 GB w ramach oferty i 30 GB po doładowaniu), a do tego jeszcze pierwszą paczkę aż 600 GB z oferty "Rok Internetu". Po upływie 30 dni oferta GO! L odnowi się automatycznie i pobrana zostanie opłata w wysokości 45 zł. Na konto Użytkownika trafi zaś kolejna porcja 600 GB. Łącznie użytkownik zyska aż 7200 GB, czyli 12 Pakietów po 600 GB, z których może korzystać przez 365 dni.