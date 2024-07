Jak wygląda produkcja w kontekście systemów MES? O czym warto wiedzieć?

Redakcja

Efektywność produkcji w fabryce czy zakładzie uzależniona jest od wielu czynników. Wśród nich na pewno należy wymienić problem z dostępnością maszyn. To samo można powiedzieć o pojawianiu się zatrzymań w ich pracy.

Systemy MES - co to takiego? Za co odpowiadają?

Systemy MES - co stanowi o ich sile?

Systemy MED - o czym dodatkowo pamiętać?

Jeśli nie wiadomo, z czego to wynika, utrudnia to planowanie zmian w przyszłości. Na te poważne problemy odpowiada system MES. Powinien go poznać każdy, kto odpowiada za planowanie produkcji!MES (Manufacturing Execution System - System Realizacji Produkcji) odpowiada za zarządzanie zebranymi danymi produkcyjnymi. Robi to z wielką dokładnością, co stanowi ogromne wsparcie dla osób odpowiedzialnych za planowanie produkcji. Przyspieszenie zbierania danych jest ważne, lecz działanie systemów MES to dużo więcej - to synchronizacja kilku najważniejszych obszarów występujących w każdej firmie, tj. produkcyjnego, operacyjnego oraz zarządczego.System MES zawiera bazę danych gromadzącą i przetwarzającą ogromne ilości danych. Są one zbierane i dostarczane w czasie rzeczywistym przez warstwę automatyki za pomocą czujników, sterowników PLC itp. Może też być przekazywana w inny sposób - deklaratywnie przez użytkowników. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób to się odbędzie, mamy pewność, że tak zebrane dane są organizowane kontekstowo, a następnie dostarczane na panele, przeglądarki internetowe czy komputery przemysłowe. Wszystkie mają postać raportów i analiz, więc są łatwe do zrozumienia.Jak więc widzimy, systemy MES odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu produkcją, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować oraz precyzyjnie kontrolować procesy produkcyjne, minimalizując przestoje i straty. Umożliwia to szybkie i odpowiednie reagowanie. Systemy MES zapewniają też dokładne planowanie produkcji poprzez analizę danych historycznych, jak również bieżących informacji o stanie maszyn. Tak samo brane są pod uwagę inne parametry, jak dostępność surowców czy wydajność pracowników.Tak ważne analizy pozwalają tworzyć bardzo dokładne harmonogramy produkcji, które uwzględniają wszystko, co najważniejsze - kluczowe czynniki wpływające na proces produkcyjny. Zostały one zaprojektowane w ten sposób, by współpracować z innymi systemami informatycznymi, jak ERP (Enterprise Resource Planning) i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).Systemy MES najlepiej więc widać w całości zarządzania procesami produkcyjnymi, jako warstwa pośrednia odpowiedzialna za synchronizacje warstw: produkcyjnej (na przykład automatyka, sterowanie itp.), biznesowej, jak również systemów wyższego rzędu - do planowania, kadr, harmonogrowania itp.Systemy MES wpływają pozytywnie na zwiększenie efektywności produkcji, przyczyniając się jednocześnie do redukcji kosztów operacyjnych. Pomagają w tym szczegółowe raporty generowane przez systemy MES. To dzięki nim menedżerowie produkcji wiedzą dokładnie, jak przedstawia się wydajność maszyn i pracowników. Łatwo w ten sposób wykryć obszary, które wymagają poprawy. Systemy MES wspierają również optymalizację zasobów poprzez precyzyjne planowanie zapotrzebowania na surowce oraz części zamienne. Nie ma więc ryzyka związanego z nadmiernymi zapasami. Decyduje to jednakowoż o niższych kosztach magazynowania. Tak optymalne planowanie produkcji to również lepsze, bardziej przemyślane zarządzanie czasem pracy pracowników.Warto też wiedzieć, że systemy MES rewelacyjnie współpracują z innowacyjnymi technologiami. W dzisiejszych czasach ma to wielkie znaczenie. Integracja z Internetem Rzeczy (IoT) pozwala na jeszcze szybszy i precyzyjniejszy monitoring maszyn oraz urządzeń w czasie rzeczywistym. Redukuje do ewentualne przestoje. Co więcej, sztuczna inteligencja (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w systemach MES potrafią o wiele więcej - przewidywać przyszłe trendy produkcyjne, wykorzystując do tego celu duże zbiory danych.Podsumowując, widzimy, że systemy MES to absolutna konieczność we wszystkich procesach produkcyjnych, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Softli . To w pełni intuicyjny, doskonale zaprojektowany modułowy system MES, które może być skonfigurowany i obsługiwany dosłownie przez każdego. Uzyskaj kontrolę nad produkcją, wybierz odpowiedni system MES!