Plus rozdaje gigabajty za medale

Łukasz Szewczyk

• Startują Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024

• Plus, jako dumny sponsor Olimpijskiej Reprezentacji Polski, rozdaje gigabajty. Za każdy zdobyty przez Polską Reprezentację medal przyznawane są darmowe pakiety GB.

Gigabajty za medale w Plusie / Fot. Plus

Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 startują 26 lipca. Czas do rozpoczęcia największego na świecie wydarzenia sportowego można odliczać w godzinach, co oznacza, że już można się szykować do kibicowania. Plus od lat wspiera nie tylko sportowców, ale także kibiców i to właśnie dla nich przygotowana została nowa niespodzianka. Zasady promocji "Gigabajty za medale" są proste - za każdy zdobyty medal przez Olimpijską Reprezentację Polski członkowie Klubu Kibica otrzymują dodatkowy pakiet GB z dostępem do sieci 5G/5G Ultra.Wielkość pakietu jest zależna od zdobytego medalu:• Złoty medal - 15 GB,• Srebrny medal - 10 GB,• Brązowy medal - 5 GB.Dla klientów, którzy korzystają z oferty na kartę oraz MIX pakiet ważny będzie przez 30 dni, natomiast w przypadku klientów z abonamentami do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z pakietu będzie można korzystać po otrzymaniu SMS-a z potwierdzeniem aktywacji.Jak dołączyć do Klubu Kibica? Aby korzystać z darmowych gigabajtów i czynnie śledzić sukcesy polskich mistrzów sportu należy dołączyć do Klubu Kibica. Członkostwo w Klubie zapewnia dużo więcej atrakcyjnych bonusów. Każdy użytkownik, który w dowolnym momencie zapisze się do Klubu Kibica otrzymuje na start pakiet 25 GB z dostępem do sieci 5G/5G Ultra. Wystarczy wysłać SMS o treści: KIBICUJE na numer: 80724.