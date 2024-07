Internet od Plusa i Netii na łączach Polskiego Światłowodu Otwartego

Łukasz Szewczyk

• Netia (część Grupy Polsat Plus) oraz operator hurtowy Polski Światłowód Otwarty zawarły umowę o współpracy, dzięki której Grupa Polsat Plus będzie mogła sprzedawać swoje usługi w oparciu o infrastrukturę internetową należącą do PŚO.

• Dostępność szybkiego internetu stacjonarnego od Netii i Plusa zwiększy się o kolejne 2,1 mln domów i mieszkań.

Umowa zapewnia Netii (centrum kompetencyjne usług stacjonarnego dostępu do internetu dla całej Grupy Polsat Plus) oraz operatorowi sieci Plus i innym spółkom z Grupy Polsat Plus, dostęp do całej sieci, która należy do PŚO. Usługi hurtowe na obu rodzajach sieci będą udostępniane w modelu BSA (bitstream access).- mówi Ignacio Irurita, Prezes Zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.Dzięki współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym w zasięgu internetu stacjonarnego Plusa będzie ponad 10 milionów domów i mieszkań, czyli blisko 23 miliony mieszkańców Polski, z czego ponad 8 milionów gospodarstw domowych, w których mieszka ponad 19 milionów mieszkańców naszego kraju, będzie miało dostęp do łącza o prędkości do 1 Gb/s.- mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Polkomtel, odpowiedzialny za obszar Marketingu i Sprzedaży B2C i B2B.Polski Światłowód Otwarty każdego miesiąca konsekwentnie realizuje plan zakładający rozbudowę sieci o ponad 2 mln gospodarstw domowych do 2028 roku, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Równolegle spółka modernizuje swoją sieć HFC do najnowszego standardu FTTH, na której, dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON, operatorzy detaliczni mogą oferować usługi internetu stacjonarnego o prędkości nawet 5 Gb/s.