Nowa oferta domowaw Play. SkyShowtime, Amazon Prime w abonamencie

Łukasz Szewczyk

• Play przygotował nową ofertę usług domowych

W ramach nowej oferty sieć Play proponuje światłowód w promocyjnej cenie - już od 35 zł miesięcznie. Umowę można zawrzeć na krótki okres dziewięciu miesięcy. Jest to rozwiązanie skierowane do studentów, osób wynajmujących mieszkania czy wszystkich, którzy nie chcą wiązać się długoterminową umową.Z kolei klienci decydujący się podpisać umowę na 24 miesiące, mogą skorzystać z promocji, dzięki której w cenie abonamentu zyskają także dostęp do programu Amazon Prime oraz treści Onetu Premium. Dodatkowo, wybierając światłowód w wariancie 600 Mb/s, 1Gb/s lub 5Gb/s klienci otrzymają dwa miesiące abonamentu bez opłat.Fioletowy operator regularnie rozwija portfolio usług. Teraz jako jedyny w Polsce oferuje abonentom dostęp do serwisu SkyShowtime znanego z szerokiego wyboru seriali na wyłączność, największych hitów kinowych czy produkcji oryginalnych. W bibliotece platformy znajdują się popularne filmy i seriale, m.in "Yellowstone" czy "Tulsa King", którego drugi sezon pojawi się 18 września. Klienci Play będą mogli cieszyć się dostępem do SkyShowtime w cenie abonamentu w wybranych pakietach telewizyjnych lub aktywować go dodatkowo, bez zobowiązań, za 25 zł miesięcznie.To nie koniec nowości na powrót do szkoły. Operator przygotował także propozycję dla wszystkich, którzy chcą połączyć superszybki światłowód z nowoczesną telewizją Play. W zależności od wybranej opcji klienci mogą zyskać trzy, sześć albo nawet dziewięć miesięcy abonamentu za 0 zł, a do tego pakiet bogatej rozrywki filmowej i sportowej w cenie. W najwyższej opcji klienci otrzymają w cenie dostęp do serwisów premium: SkyShowtime, Onet Premium, Amazon Prime, Viaplay, Canal+, Cinemax i Filmbox, a także do Polsat Sport Premium Super HD.