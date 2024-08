Nowa oferta abonamentowa w Plushu

Łukasz Szewczyk

• Plush wprowadził zmiany w swojej ofercie abonamentowej.

• Od teraz użytkownicy mogą wybierać między dwoma nowymi abonamentami.

• Obydwa warianty oferowane są w umowach na czas nieokreślony, a liczba dostępnych w nich gigabajtów będzie rosnąć wraz z długością stażu.

Nowa oferta Plusha

Od poniedziałku (26 sierpnia) dostępna jest nowa oferta Plusha. W abonamencie S za 25 zł/mies. na start dostępny jest pakiet 40 GB. Po 6 miesiącach ich liczba wzrośnie dwukrotnie do 80 GB, po 12 miesiącach do 160 GB, a po 2 latach aż do 200 GB.W abonamencie M za 40 zł/mies. na start dostępny jest pakiet 80 GB. Po 6 miesiącach ich liczba wzrośnie dwukrotnie do 160 GB, po 12 miesiącach do 200 GB, a po 2 latach aż do 300 GB.W obydwu abonamentach rozmowy, SMS-y i MMS-y są nielimitowane. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Od 13 m-ca miesięczna opłata za abonament wzrośnie o 5 zł i taka podwyżka będzie się odbywała co rok.Dodatkowo, przenosząc numer od innego operatora pierwsze 3 miesiące oferowane są za 0 zł.