Plus podkręca światłowód do 2 Gb/s

Łukasz Szewczyk

• Plus wprowadza nowy wariant prędkości do oferty światłowodowej.

Plus 5G

Sieć Plus wprowadza do swojej oferty opcję Plus Światłowód XL z szybkością do 2 Gb/s. Klienci posiadający telewizję od Polsat Box za min. 19 zł/mies. lub abonament głosowy Plusa za min. 44 zł/mies., zapłacą jedynie 69 zł/mies. przez pierwszy rok. Od 13. miesiąca opłata wyniesie 90 zł/mies.Nowi klienci decydujący się na zakup Plus Światłowód XL do 2 Gb/s wraz z telewizją od Polsat Box np. z pakietem S dającym dostęp do 57 kanałów również mogą skorzystać z promocyjnej ceny - 69 zł/mies. przez pierwszy rok. Opłata od 13. miesiąca będzie wynosić 120 zł/mies.Klienci mogą wybierać także spośród innych szybkości wraz z np. pakietem telewizyjnym S od Polsat Box już od 19 zł/mies. przez rok.Użytkownicy wszystkich ofert abonamentowych mogą również dokupić All In Streaming, czyli pakiet trzech serwisów pozwalający zanurzyć się w świat wielu produkcji filmowych i seriali. Dostępny jedynie w Plusie All In Streaming gwarantuje dostęp do biblioteki Disney+, MAX oraz Polsat Box Go Plus w promocyjnej cenie. Wybierając Plus Światłowód XL z szybkością do 2 Gb/s i dokupując All In Streaming dodatkowa opłata za pakiet wyniesie jedynie 25 zł/mies.