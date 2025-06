Redakcja

75-lecie telewizorów Philips. TP Vision świętuje jubileusz i ogłasza nową linię Ambilight TV 2025

Mija 75 lat od debiutu pierwszego seryjnego telewizora marki Philips. Z tej okazji TP Vision ogłasza oficjalną premierę nowej linii telewizorów Philips Ambilight TV 2025, obejmującą modele OLED, MiniLED i QLED.

Pierwszy model konsumencki - nazwany "Budką" - trafił do sprzedaży w 1950 roku. Dziś Philips kontynuuje swoją innowacyjną tradycję, oferując telewizory z systemem Ambilight, adaptacyjną inteligencją AI i nowym systemem Titan OS. Nowe modele Ambilight TV 2025: OLED810 - panele OLED_EX (1500 nitów), procesor P5 AI 9. gen., dźwięk 2.1 (70 W)

premiera: dostępny pod koniec czerwca (42-77")



OLED760 - OLED_EX (1000 nitów), procesor P5 AI 7. gen., Game Bar 2.0

premiera: koniec czerwca (48-77")



OLED+910 - technologia META 3.0 OLED, Ambilight 4-stronny, audio Bowers & Wilkins 3.1 (81 W)

premiera: wrzesień (55-77")



OLED+950 - flagowy model z podwójnym procesorem P5 AI 9. gen. i panelem RGB Tandem (3700 nitów)

premiera: październik (65", 77")



MLED910 - seria MiniLED

premiera: lipiec (55-85")



MLED950 - panel QD 144 Hz, Ambilight Plus z 192 strefami LED, Titan OS, audio 4.1 (60 W)

premiera: wrzesień (65", 75")



PUS9000 "The One" - QLED 144 Hz, Ambilight 3-stronny, Titan OS, HDMI 2.1

premiera: czerwiec (43-85")



PUS8500 - dostępny już w sprzedaży



Philips kontynuuje rozwój, łącząc innowację, design i jakość obrazu. Nowa seria ma trafić do sklepów w Polsce jeszcze tego lata.

