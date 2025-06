Polski amatorski klub w EA SPORTS FC 25. LKS Tajfun z własnym strojem w grze - i na boisku

Redakcja

To pierwszy taki przypadek w historii serii. Amatorska drużyna z Lubelszczyzny - LKS Tajfun Ostrów Lubelski - pojawiła się w EA SPORTS FC 25. I to nie jako cała drużyna, ale przez... koszulkę zaprojektowaną przez Matę, rapera i prezesa klubu.

Zestaw nazwany "Tajfun 2040" trafił do trybu FUT. Ma dwa różne kolory getrów - celowo. To nawiązanie do rzeczywistości niższych lig, gdzie nie wszystko jest idealnie symetryczne. Są też złote akcenty i nawiązania do twórczości Maty.Ale najciekawsze wydarzyło się poza ekranem.LKS Tajfun rozegrał ligowy mecz w tych samych koszulkach, które dostępne są w grze. W Ostrowie Lubelskim, w meczu z LKS Biskupice, Tajfun wygrał 5:0. Mata trafił z karnego. Dosłownie przeniósł swoją drużynę z gry na murawę - i na listę strzelców.Strój dostępny jest w grze do 10 lipca, do końca ósmego sezonu. A sam klub? Aktualnie 3. miejsce w III grupie lubelskiej A klasy.Mata mówi wprost: