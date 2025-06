T-Mobile uruchamia Mega Loterię dla użytkowników Magenta Moments

Redakcja

T-Mobile wystartował z nową promocją w ramach programu Magenta Moments - Mega Loterią, która potrwa aż 9 miesięcy.

Codziennie do wygrania jest 300 nagród, a w całej akcji - ponad 80 000. Główne nagrody to dwa miejskie SUV-y premium (Mercedes-Benz GLA 250e) oraz sześć zagranicznych wycieczek VIP.Loteria wystartowała 17 czerwca 2025 r. i potrwa do 17 marca 2026 r. Klienci T-Mobile mogą brać w niej udział codziennie - każda próba kosztuje 50 "Serc" z aplikacji "Mój T-Mobile". Co istotne, im dłużej użytkownik jest w sieci, tym większy ma mnożnik losów (do 10x).Aby wziąć udział, należy zarejestrować się w aplikacji T-Mobile i aktywować udział w zakładce "Moments". Szczegóły i regulamin dostępne są w aplikacji.