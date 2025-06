Klarna i AliExpress wprowadzają w Polsce nowe formy płatności – raty 0% i „Zapłać za 30 dni”

Redakcja

Podczas trwającej kampanii "Summer Sale", AliExpress we współpracy z Klarną udostępniło polskim klientom dwie nowe metody płatności: odroczoną płatność do 30 dni oraz trzy nieoprocentowane raty.

Nowe rozwiązania finansowe mają ułatwić zakupy na platformie i zwiększyć elastyczność zarządzania budżetem. Klienci mogą teraz:● zapłacić do 30 dni po wysyłce produktów, korzystając z Blika, karty lub szybkiego przelewu,● rozłożyć płatność na trzy raty 0%, z automatycznym pobraniem środków co 30 dni.W obu przypadkach Klarna przypomina o zbliżającym się terminie spłaty.- podkreśla Gary Topp, Dyrektor Handlowy AliExpress na Europę.- dodaje Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarnie.To kolejne działanie AliExpress na polskim rynku po wcześniejszych wdrożeniach, m.in. współpracy z InPost. Polska dołącza tym samym do krajów, w których Klarna udostępniła podobne funkcje - wcześniej były to m.in. Niemcy, Holandia i Finlandia.