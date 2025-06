Orange testuje prywatną sieć 5G podczas Orange Warsaw Festival

Redakcja

Podczas tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival zespół Orange Polska przetestował prywatną sieć 5G w paśmie n77, z powodzeniem wspierając produkcję telewizyjną, płatności bezgotówkowe, monitoring i komunikację służb.

Sieć kampusowa 5G, uruchomiona na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, zapewniła dużą przepustowość i bardzo niskie opóźnienia, umożliwiające stabilne połączenia bezprzewodowe porównywalne do łączy kablowych.● bezprzewodowy przesył obrazu z kamer TV do wozu transmisyjnego bez zakłóceń,● obsługę płatności w punktach gastronomicznych przez routery 5G,● monitoring CCTV i przesył danych do służb ochrony,● łączność Push to Talk wspieraną przez konsolę dyspozytorską z funkcją geolokalizacji,● transmisję video na ekrany LED z informacjami festiwalowymi.- podsumowuje Orange.Testy zrealizowano we współpracy z partnerami technologicznymi: Sony/Nevion, Nokia, DGT i Advantech, a wydarzenie zorganizowane zostało przez Alter Art.Wcześniej podobne rozwiązanie zostało zastosowane m.in. podczas produkcji obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego.