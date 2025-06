Trzy nowe monitory AOC GAMING – QHD, szybki ekran i rozsądna cena

Redakcja

AGON by AOC zaprezentował trzy nowe modele monitorów dla graczy: Q25G4SR, Q27G4ZR oraz Q27G42ZE.

Ceny i dostępność:

Wszystkie oferują rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli (QHD) i szybkie panele Fast IPS. Różnią się jednak rozmiarem, odświeżaniem, jasnością i funkcjami dodatkowymi - dzięki czemu łatwiej dopasować je do własnych potrzeb i budżetu.Q25G4SR to model o przekątnej 24,5 cala i bardzo wysokim odświeżaniu - 300 Hz. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się każdy detal i każdy milisekundowy refleks - np. w grach e-sportowych. Na pokładzie znajdziemy dwa złącza HDMI 2.1 i jedno DisplayPort 1.4.Q27G4ZR ma ekran o przekątnej 27 cali i odświeżaniu 240 Hz, które można podbić do 260 Hz. Ma taką samą jasność jak poprzedni model - 400 cd/m². Monitor zamontowano na pełni regulowanej podstawie i przyznano mu certyfikat VESA DisplayHDR 400. HDMI w tym modelu działa w standardzie 2.0.Q27G42ZE to tańsza wersja powyższego monitora. Ma niższą jasność (300 cd/m²) i uproszczoną regulację - można zmieniać tylko pochylenie. Nie ma głośników, ale obsługuje montaż VESA 100 x 100.● kontrast statyczny 1000:1,● czas reakcji 1 ms GtG,● obsługa Adaptive-Sync dla płynniejszej gry bez tearingu.Monitory można konfigurować zarówno przez menu ekranowe OSD, jak i za pomocą aplikacji G-Menu dostępnej z poziomu systemu.● Q25G4SR - 1 066 zł● Q27G4ZR - 1 066 zł● Q27G42ZE - 980 zł