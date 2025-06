Redakcja

MediaMarkt i bp wspólnie nagradzają zakupy - bon 50 zł za każde 500 zł

Od 19 do 25 czerwca 2025 r. klienci MediaMarkt, którzy należą do programu myMediaMarkt, mogą skorzystać z promocji oferowanej wspólnie z bp. Za każde zakupy o wartości minimum 500 zł otrzymają kod rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania na stacjach paliw bp.

Jak to działa?

Warunki są proste - wystarczy:

● być zarejestrowanym w programie lojalnościowym myMediaMarkt,

● zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym, na stronie mediamarkt.pl lub przez aplikację mobilną,

● wydać co najmniej 500 zł (na jednym paragonie).



Dla kogo?

Po spełnieniu tych warunków klient otrzyma mailowo kod rabatowy 50 zł. Można go wykorzystać między 11 lipca a 14 września 2025 r. na stacjach bp - na paliwo, w myjni bp carwash albo w Wild Bean Cafe.Promocja dostępna jest zarówno dla obecnych, jak i nowych uczestników programu myMediaMarkt. Można ją łączyć z innymi ofertami obowiązującymi w sieci.

