Teufel ULTIMA 40 ACTIVE 3 - klasyczne hi-fi w nowoczesnej formie

Marka Teufel zaprezentowała nową generację aktywnych kolumn podłogowych ULTIMA 40 ACTIVE 3, które nie wymagają dodatkowego wzmacniacza ani amplitunera.

Co oferuje zestaw?

Podłączenie do telewizora - bez komplikacji

Dostępność i cena ULTIMA 40 ACTIVE 3

Urządzenie jest gotowe do działania od razu po rozpakowaniu, a dzięki łączności Bluetooth aptX oraz HDMI ARC może współpracować z większością popularnych źródeł dźwięku.● trójdrożny układ głośników: dwa niskotonowe przetworniki, średniotonowy z kevlaru i 25 mm głośnik wysokotonowy z falowodem.● wbudowany wzmacniacz o mocy 260 W.● Bluetooth z aptX® - pozwala przesyłać muzykę w jakości zbliżonej do CD.● HDMI ARC + CEC - możliwość podłączenia do telewizora i sterowania jednym pilotem.● złącza dodatkowe: optyczne wejście cyfrowe, RCA, USB-C (karta dźwiękowa do PC), wyjście na subwoofer.● obsługa Dolby Digital, technologia Dynamore® Virtual Center poprawiająca wyrazistość dialogów bez potrzeby stosowania głośnika centralnego.Kolumny dostępne są także w wersji z dodatkowymi, bezprzewodowymi głośnikami tylnymi EFFEKT 2, co pozwala stworzyć system przestrzenny 4.0.ULTIMA 40 ACTIVE 3 można połączyć z TV jednym kablem HDMI. Dzięki wsparciu ARC i CEC, kolumny automatycznie się włączają, przełączają na odpowiednie źródło i reagują na polecenia z pilota telewizyjnego. Po zakończeniu seansu system wyłącza się samoczynnie.Chcąc uzyskać efekt przestrzenny, wystarczy dodać dwa głośniki EFFEKT 2, które łączą się bezprzewodowo z zestawem głównym. Całość działa jako system 4.0, bez konieczności prowadzenia przewodów po całym pomieszczeniu.● ULTIMA 40 ACTIVE 3: dostępne w kolorze czarnym i białym, cena detaliczna - 3 899 zł.● Zestaw surround z EFFEKT 2 (4.0): cena promocyjna - 5 199 zł.W zestawie znajdują się maskownice na głośniki i pilot zdalnego sterowania. Sprzedaż odbywa się przez oficjalny sklep internetowy Teufel oraz w salonach stacjonarnych.