Play z niemal 300 nowymi stacjami bazowymi w I połowie 2025 roku
W pierwszym półroczu 2025 roku Play uruchomił 283 nowe stacje bazowe. Na koniec czerwca operator miał już 12 709 masztów w całej Polsce, co znacząco poprawia jakość i dostępność usług - szczególnie w okresie wakacyjnym.
Nowe stacje pojawiły się m.in. w turystycznych miejscowościach nad morzem:
Kołobrzeg (3 nowe maszty), Władysławowo, Hel, Jantar, Sztutowo, Puck, Gdynia oraz Łącko i Góra Grzywacz w woj. zachodniopomorskim. Rozbudowa sieci wzdłuż wybrzeża to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców i turystów, a także krok w stronę poprawy bezpieczeństwa.
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu.
● Ryki (lubelskie)
● Dąbrowa Tarnowska (małopolskie)
● Pomiechówek (mazowieckie)
● Ełk (warmińsko-mazurskie)
● Konin (wielkopolskie)
● Kostomłoty (dolnośląskie)
● Głogów Małopolski (podkarpackie)
● Włoszczowa (świętokrzyskie)
● Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)
● Pruszcz Gdański (pomorskie)
Rozbudowa także w dużych miastachWzrost liczby użytkowników i większy ruch w sieci mobilnej sprawia, że nawet duże miasta potrzebują dogęszczania infrastruktury. Nowe stacje powstały m.in. w:
Nowe maszty również w mniejszych miejscowościachPlay inwestuje nie tylko w aglomeracje - infrastruktura mobilna rozwija się we wszystkich regionach Polski. Nowe stacje pojawiły się m.in. w:
