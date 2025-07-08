Redakcja

Play z niemal 300 nowymi stacjami bazowymi w I połowie 2025 roku

W pierwszym półroczu 2025 roku Play uruchomił 283 nowe stacje bazowe. Na koniec czerwca operator miał już 12 709 masztów w całej Polsce, co znacząco poprawia jakość i dostępność usług - szczególnie w okresie wakacyjnym.

Nowe stacje pojawiły się m.in. w turystycznych miejscowościach nad morzem:

Kołobrzeg (3 nowe maszty), Władysławowo, Hel, Jantar, Sztutowo, Puck, Gdynia oraz Łącko i Góra Grzywacz w woj. zachodniopomorskim. Rozbudowa sieci wzdłuż wybrzeża to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców i turystów, a także krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Rozbudowa także w dużych miastach Wzrost liczby użytkowników i większy ruch w sieci mobilnej sprawia, że nawet duże miasta potrzebują dogęszczania infrastruktury. Nowe stacje powstały m.in. w:

Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu. Nowe maszty również w mniejszych miejscowościach Play inwestuje nie tylko w aglomeracje - infrastruktura mobilna rozwija się we wszystkich regionach Polski. Nowe stacje pojawiły się m.in. w:

● Ryki (lubelskie)

● Dąbrowa Tarnowska (małopolskie)

● Pomiechówek (mazowieckie)

● Ełk (warmińsko-mazurskie)

● Konin (wielkopolskie)

● Kostomłoty (dolnośląskie)

● Głogów Małopolski (podkarpackie)

● Włoszczowa (świętokrzyskie)

● Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)

● Pruszcz Gdański (pomorskie)

blog Play