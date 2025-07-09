09.07.2025 (12:09)brak komentarzy
PayPal zwróci pieniądze polskim klientom. Decyzja UOKiK: klauzule umowne były niedozwolone
UOKiK wydał dwie decyzje wobec PayPal Europe, uznając stosowane w umowach zapisy za nieuczciwe. Firma zobowiązała się do zaprzestania tych praktyk i wypłaty rekompensat użytkownikom z Polski - również byłym klientom.
Zmiany bez kontroli, informacje bez trwałego nośnikaSprawa dotyczyła m.in.:
● klauzuli modyfikacyjnej, która pozwalała PayPal dowolnie zmieniać warunki umowy, w tym wprowadzać nowe opłaty,
● oraz sposobu informowania klientów o zmianach - linki do dokumentów nie spełniały wymogu tzw. trwałego nośnika.
Jak wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, firmy mogą wprowadzać zmiany do umów, ale tylko wtedy, gdy warunki takiej zmiany są jasno określone już przy podpisywaniu umowy. Klauzula o możliwości zmian "od czasu do czasu" została uznana za nieprecyzyjną i niezgodną z prawem.
Zwrot opłat i rekompensataPayPal:
● zwróci klientom 150% pobranych opłat,
● zrezygnuje z klauzuli modyfikacyjnej i zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r.,
● obniży czasowo kursy przewalutowania jako dodatkowe działanie naprawcze.
Zwrot i rekompensata zostaną wypłacone:
● do 10 miesięcy od uprawomocnienia decyzji,
● automatycznie - bez konieczności składania wniosków,
● również byłym użytkownikom - firma sama się z nimi skontaktuje.
Decyzje nieprawomocneObie decyzje mogą zostać zaskarżone do sądu. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy UOKiK interweniuje wobec praktyk PayPal - w zeszłym roku spółka została ukarana kwotą 106,7 mln zł.
Informacja prasowa
Komentarze