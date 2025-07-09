Orange rozszerza ofertę Plan XS - więcej GB i tani smartfon

Redakcja

Orange Polska odświeżyło swój najpopularniejszy abonament - Plan XS, z którego korzysta już co szósty klient operatora. Od teraz w ofercie można otrzymać nawet 5 razy więcej internetu oraz nowy smartfon Xiaomi Redmi 14C w atrakcyjnej cenie.

Co nowego w Planie XS?

Xiaomi Redmi 14C - tani smartfon na start

W nowej wersji oferty Orange proponuje:● nawet 25 GB internetu (zamiast 5 GB),● nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y - w Polsce i na terenie UE,● smartfon Xiaomi Redmi 14C za 14 zł miesięcznie,● całość w cenie już od 59 zł/mies. z rabatami (abonament + telefon),● a dla kolejnych numerów - od 39 zł/mies. z rabatami.Promocja dotyczy klientów kupujących ofertę online lub w salonach Orange. Operator podkreśla, że to najbardziej rozbudowana wersja Planu XS w historii.Więcej GB to ukłon w stronę użytkowników, którzy w wakacje chcą bez ograniczeń korzystać z internetu - streamować muzykę, oglądać filmy i utrzymywać kontakt z bliskimi. Rozmowy bez limitu i duży pakiet danych dają pełną swobodę także podczas wyjazdów zagranicznych.Telefon oferowany w ramach Planu XS to Xiaomi Redmi 14C - model z:● baterią zapewniającą do 2 dni pracy,● aparatem 50 MP i kamerą 13 MP do selfie,● czytnikiem linii papilarnych,● radiem FM,● wejściem słuchawkowym,● slotem na 2 karty SIM i kartę microSD.Orange przypomina, że pełne szczegóły oferty i sprzętu dostępne są na stronie internetowej operatora oraz w salonach stacjonarnych.