Orange rozszerza ofertę Plan XS - więcej GB i tani smartfon
Orange Polska odświeżyło swój najpopularniejszy abonament - Plan XS, z którego korzysta już co szósty klient operatora. Od teraz w ofercie można otrzymać nawet 5 razy więcej internetu oraz nowy smartfon Xiaomi Redmi 14C w atrakcyjnej cenie.
Co nowego w Planie XS?W nowej wersji oferty Orange proponuje:
● nawet 25 GB internetu (zamiast 5 GB),
● nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y - w Polsce i na terenie UE,
● smartfon Xiaomi Redmi 14C za 14 zł miesięcznie,
● całość w cenie już od 59 zł/mies. z rabatami (abonament + telefon),
● a dla kolejnych numerów - od 39 zł/mies. z rabatami.
Promocja dotyczy klientów kupujących ofertę online lub w salonach Orange. Operator podkreśla, że to najbardziej rozbudowana wersja Planu XS w historii.
Więcej GB to ukłon w stronę użytkowników, którzy w wakacje chcą bez ograniczeń korzystać z internetu - streamować muzykę, oglądać filmy i utrzymywać kontakt z bliskimi. Rozmowy bez limitu i duży pakiet danych dają pełną swobodę także podczas wyjazdów zagranicznych.
Xiaomi Redmi 14C - tani smartfon na startTelefon oferowany w ramach Planu XS to Xiaomi Redmi 14C - model z:
● baterią zapewniającą do 2 dni pracy,
● aparatem 50 MP i kamerą 13 MP do selfie,
● czytnikiem linii papilarnych,
● radiem FM,
● wejściem słuchawkowym,
● slotem na 2 karty SIM i kartę microSD.
Orange przypomina, że pełne szczegóły oferty i sprzętu dostępne są na stronie internetowej operatora oraz w salonach stacjonarnych.
