FiiO M21 - mobilny odtwarzacz z jakością desktopowego audio
FiiO M21 to nowy flagowy odtwarzacz muzyczny, który redefiniuje pojęcie mobilnego audio. Łączy w sobie kompaktową formę z mocą i funkcjonalnością, jakiej dotąd oczekiwaliśmy wyłącznie od urządzeń stacjonarnych.
Nowy DAP FiiO został wyposażony w:● 4 przetworniki DAC Cirrus Logic CS43198 - gwarantujące minimalne zniekształcenia i wysoki poziom szczegółowości dźwięku,
● dwustopniowy układ wzmacniacza, który bez trudu napędzi nawet wymagające słuchawki,
● tryb desktopowy - po podłączeniu do zewnętrznego zasilania M21 zwiększa moc wyjściową i stabilność pracy, działając jak pełnoprawne źródło dźwięku w domowym systemie Hi-Fi.
● FiiO M21 działa na procesorze Snapdragon 680 i Androidzie 13, co zapewnia płynne działanie i dostęp do aplikacji streamingowych. Interfejs obsługiwany jest przez 4.7-calowy ekran dotykowy (750x1334 px).
Najważniejsze cechy FiiO M21● obsługa Hi-Res Audio, w tym DSD i MQA,
● Bluetooth 5.0 z LDAC, Wi-Fi - do bezprzewodowego streamingu,
● podwójne porty USB-C - umożliwiające jednoczesne ładowanie i przesył danych,
● wyjście koaksjalne - dla zewnętrznych DAC i wzmacniaczy,
● pamięć: 4 GB RAM + slot microSD do 2 TB,
● kompaktowe wymiary: 68 x 121 x 17 mm, waga: 193 g.
Cena i dostępnośćFiiO M21 jest już dostępny u autoryzowanych dystrybutorów. Sugerowana cena detaliczna: 1599 zł.
Informacja prasowa
