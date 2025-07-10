FiiO M21 - mobilny odtwarzacz z jakością desktopowego audio

Redakcja

FiiO M21 to nowy flagowy odtwarzacz muzyczny, który redefiniuje pojęcie mobilnego audio. Łączy w sobie kompaktową formę z mocą i funkcjonalnością, jakiej dotąd oczekiwaliśmy wyłącznie od urządzeń stacjonarnych.

Nowy DAP FiiO został wyposażony w:

Najważniejsze cechy FiiO M21

Cena i dostępność

● 4 przetworniki DAC Cirrus Logic CS43198 - gwarantujące minimalne zniekształcenia i wysoki poziom szczegółowości dźwięku,● dwustopniowy układ wzmacniacza, który bez trudu napędzi nawet wymagające słuchawki,● tryb desktopowy - po podłączeniu do zewnętrznego zasilania M21 zwiększa moc wyjściową i stabilność pracy, działając jak pełnoprawne źródło dźwięku w domowym systemie Hi-Fi.● FiiO M21 działa na procesorze Snapdragon 680 i Androidzie 13, co zapewnia płynne działanie i dostęp do aplikacji streamingowych. Interfejs obsługiwany jest przez 4.7-calowy ekran dotykowy (750x1334 px).● obsługa Hi-Res Audio, w tym DSD i MQA,● Bluetooth 5.0 z LDAC, Wi-Fi - do bezprzewodowego streamingu,● podwójne porty USB-C - umożliwiające jednoczesne ładowanie i przesył danych,● wyjście koaksjalne - dla zewnętrznych DAC i wzmacniaczy,● pamięć: 4 GB RAM + slot microSD do 2 TB,● kompaktowe wymiary: 68 x 121 x 17 mm, waga: 193 g.FiiO M21 jest już dostępny u autoryzowanych dystrybutorów. Sugerowana cena detaliczna: 1599 zł.