Samsung Galaxy Z Fold7 - najsmuklejszy smartfon foldable od Samsunga

Samsung Galaxy Z Fold7 łączy kompaktową formę, innowacyjną inżynierię i Galaxy AI, oferując nowy poziom mobilnej produktywności, kreatywności i bezpieczeństwa. To najlżejszy i najsmuklejszy model w historii serii Fold - zaledwie 215 g wagi i 8,9 mm grubości po złożeniu.

Nowy wymiar mobilności i ekranu

Wydajność klasy premium

Aparat 200 MP i funkcje AI

Nowe możliwości z One UI 8 i Galaxy AI

Dostępność i oferta

● zewnętrzny ekran 6,5" AMOLED 2X (21:9), wygodny do obsługi po złożeniu.● rozkładany ekran 8" AMOLED 2X z jasnością do 2600 nitów, o 11% większy niż w Fold6.● nowy zawias Armor FlexHinge i ulepszone materiały (m.in. Gorilla Glass Ceramic 2 i Ultra-Thin Glass 50% grubsze) gwarantują trwałość mimo smukłości.● procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy - wzrost wydajności: CPU +38%, GPU +26%, NPU +41%.● optymalizacja do obsługi zadań lokalnej AI, np. tłumaczeń i edycji obrazu w czasie rzeczywistym.● szerokokątny aparat 200 MP - 4x więcej detali i o 44% jaśniejsze zdjęcia.● funkcje AI: Photo Assist, Portrait Studio, Generative Edit (z nową opcją Suggest Erases), ulepszony Audio Eraser i HDR 10-bit.● One UI 8 (Android 16) - interfejs zoptymalizowany pod ekran składany, z funkcjami multimodalnej AI.● nowy asystent głosowy emini Live analizuje kontekst tego, co widzisz i mówisz.● funkcje: Circle to Search, Split View z wynikami AI, Drawing Assist, Writing Assist.● przedsprzedaż od 9 lipca, premiera rynkowa: 25 lipca.● kolory: niebieski, srebrny, czarny, a także zielony - tylko na samsung.com.● kupujący otrzymują 6 miesięcy Google AI Pro i 2 TB w chmurze gratis.● dostępna usługa Samsung Care+ - ochrona na wypadek uszkodzeń.