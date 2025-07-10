Samsung Galaxy Z Flip7 - kompaktowy smartfon z mocą AI i nowym FlexWindow

Redakcja

Samsung Galaxy Z Flip7 to połączenie kompaktowego formatu, nowoczesnego designu i zaawansowanej sztucznej inteligencji. Dzięki nowemu ekranowi FlexWindow, Galaxy AI oraz ulepszonym funkcjom fotograficznym, smartfon redefiniuje kategorię urządzeń składanych.

Największy i najjaśniejszy wyświetlacz FlexWindow

Design stworzony z myślą o mobilności

Większa moc i wydajność

Galaxy AI na wyciągnięcie ręki

Nowe możliwości personalizacji i interakcji

Studio selfie w kieszeni

Galaxy Z Flip7 FE - wersja bardziej dostępna

Dostępność i promocje

● 4,1" Super AMOLED FlexWindow - największy i w pełni funkcjonalny zewnętrzny ekran w serii Galaxy Z Flip.● jasność do 2600 nitów, odświeżanie 120 Hz, funkcja Vision Booster - pełna czytelność nawet w słońcu.● główny ekran: 6,9" AMOLED 2X, idealny do rozrywki i pracy.● najsmuklejszy Flip w historii: 13,7 mm grubości, 188 g wagi.● wytrzymała konstrukcja: Gorilla Glass Victus 2, zawias Armor FlexHinge, ramka z Armor Aluminum.● smartfon bez problemu mieści się w kieszeni lub małej torebce.● bateria 4300 mAh - najpojemniejsza w serii Flip, nawet 31 godzin odtwarzania wideo.● nowy procesor 3 nm z ulepszonym NPU i GPU - więcej mocy przy mniejszym zużyciu.● Samsung DeX - możliwość pracy jak na komputerze po podłączeniu do monitora.● system Android 16 + One UI 8 - pełna integracja z multimodalną Galaxy AI.● Gemini Live na ekranie zewnętrznym - inteligentne podpowiedzi, planowanie podróży, obsługa aparatu, notatki i wyszukiwanie głosowe.● Now Bar i Now Brief - szybki podgląd aktywności, rekomendacje treści, dane z kalendarza i Samsung Health.● dynamiczne tapety, emoji i widżety na ekranie FlexWindow.● personalizowany zegar dopasowujący się do tła.● intuicyjna obsługa jedną ręką i natychmiastowy dostęp do kluczowych funkcji.● aparaty: 50 MP szerokokątny + 12 MP ultraszerokokątny.● tryb FlexCam - robienie autoportretów bez rozkładania urządzenia.● Zoom Slider i Dual Preview - pełna kontrola kadru i efektu zdjęcia.● AI wspiera edycję zdjęć dzięki Photo Assist i Portrait Studio.● taki sam składany design, ekran 6,7" i aparat 50 MP.● wyświetlacz z funkcją Now Brief - szybki dostęp do najważniejszych informacji.● kolory: czarny i biały, design inspirowany minimalizmem.● przedsprzedaż: od 9 lipca, premiera: 25 lipca 2025.● kolory Flip7: niebieski, czarny, czerwony, zielony (wyłącznie na samsung.pl).● Galaxy Z Flip7 FE: czarny i biały.● 6 miesięcy Google AI Pro + 2 TB chmury gratis.● Samsung Care+ - ochrona urządzenia przed przypadkowymi uszkodzeniami.