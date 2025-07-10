10.07.2025 (9:16)brak komentarzy
Samsung Galaxy Z Flip7 - kompaktowy smartfon z mocą AI i nowym FlexWindow
Samsung Galaxy Z Flip7 to połączenie kompaktowego formatu, nowoczesnego designu i zaawansowanej sztucznej inteligencji. Dzięki nowemu ekranowi FlexWindow, Galaxy AI oraz ulepszonym funkcjom fotograficznym, smartfon redefiniuje kategorię urządzeń składanych.
Największy i najjaśniejszy wyświetlacz FlexWindow● 4,1" Super AMOLED FlexWindow - największy i w pełni funkcjonalny zewnętrzny ekran w serii Galaxy Z Flip.
● jasność do 2600 nitów, odświeżanie 120 Hz, funkcja Vision Booster - pełna czytelność nawet w słońcu.
● główny ekran: 6,9" AMOLED 2X, idealny do rozrywki i pracy.
Design stworzony z myślą o mobilności● najsmuklejszy Flip w historii: 13,7 mm grubości, 188 g wagi.
● wytrzymała konstrukcja: Gorilla Glass Victus 2, zawias Armor FlexHinge, ramka z Armor Aluminum.
● smartfon bez problemu mieści się w kieszeni lub małej torebce.
Większa moc i wydajność● bateria 4300 mAh - najpojemniejsza w serii Flip, nawet 31 godzin odtwarzania wideo.
● nowy procesor 3 nm z ulepszonym NPU i GPU - więcej mocy przy mniejszym zużyciu.
● Samsung DeX - możliwość pracy jak na komputerze po podłączeniu do monitora.
Galaxy AI na wyciągnięcie ręki● system Android 16 + One UI 8 - pełna integracja z multimodalną Galaxy AI.
● Gemini Live na ekranie zewnętrznym - inteligentne podpowiedzi, planowanie podróży, obsługa aparatu, notatki i wyszukiwanie głosowe.
● Now Bar i Now Brief - szybki podgląd aktywności, rekomendacje treści, dane z kalendarza i Samsung Health.
Nowe możliwości personalizacji i interakcji● dynamiczne tapety, emoji i widżety na ekranie FlexWindow.
● personalizowany zegar dopasowujący się do tła.
● intuicyjna obsługa jedną ręką i natychmiastowy dostęp do kluczowych funkcji.
Studio selfie w kieszeni● aparaty: 50 MP szerokokątny + 12 MP ultraszerokokątny.
● tryb FlexCam - robienie autoportretów bez rozkładania urządzenia.
● Zoom Slider i Dual Preview - pełna kontrola kadru i efektu zdjęcia.
● AI wspiera edycję zdjęć dzięki Photo Assist i Portrait Studio.
Galaxy Z Flip7 FE - wersja bardziej dostępna● taki sam składany design, ekran 6,7" i aparat 50 MP.
● wyświetlacz z funkcją Now Brief - szybki dostęp do najważniejszych informacji.
● kolory: czarny i biały, design inspirowany minimalizmem.
Dostępność i promocje● przedsprzedaż: od 9 lipca, premiera: 25 lipca 2025.
● kolory Flip7: niebieski, czarny, czerwony, zielony (wyłącznie na samsung.pl).
● Galaxy Z Flip7 FE: czarny i biały.
● 6 miesięcy Google AI Pro + 2 TB chmury gratis.
● Samsung Care+ - ochrona urządzenia przed przypadkowymi uszkodzeniami.

