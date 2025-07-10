10.07.2025 (9:22)brak komentarzy
Samsung Galaxy Watch8 - nowa generacja smartwatchy z myślą o zdrowiu i wygodzie
Samsung zaprezentował serię Galaxy Watch8, która obejmuje modele Watch8, Watch8 Classic oraz Watch Ultra 2025. Nowe urządzenia zostały zaprojektowane z naciskiem na monitorowanie zdrowia, komfort użytkowania oraz spersonalizowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji.
Nowa konstrukcja i większy komfortZegarki Galaxy Watch8 bazują na sprawdzonym kształcie koperty znanym z modelu Watch Ultra, jednak cała konstrukcja została spłaszczona i zoptymalizowana, by jeszcze lepiej dopasowywać się do nadgarstka. Dzięki systemowi Dynamic Lug paski naturalnie podążają za ruchem ręki, co wpływa na lepsze przyleganie i dokładniejsze pomiary.
Wyświetlacz osiąga jasność do 3000 nitów, co pozwala na komfortową obsługę nawet w pełnym słońcu. Smartwatche wyposażono także w nowy, energooszczędny procesor 3 nm oraz podwójny moduł GPS.
Zaawansowane funkcje zdrowotne przez całą dobęGalaxy Watch8 został wyposażony w nowy czujnik BioActive, który zapewnia dokładniejsze i bardziej kompleksowe pomiary zdrowotne. Wśród nowych funkcji znalazły się:
● poradnik snu (Bedtime Guidance) - analizuje rytm dobowy i sugeruje optymalne godziny zasypiania
● obciążenie naczyniowe (Vascular Load) - pokazuje poziom stresu układu sercowo-naczyniowego podczas snu
● wskaźnik Antyoksydacji (Antioxidant Index) - mierzy poziom karotenoidów w organizmie w 5 sekund
● trener biegania (Running Coach) - tworzy indywidualny plan treningowy i motywuje podczas biegu
● wynik energii (Energy Score) - informuje o aktualnym stanie fizycznym i psychicznym
● uważność (Mindfulness Tracker) - analizuje nastrój i podpowiada techniki relaksacyjne
● zegarek informuje także o podwyższonym stresie za pomocą alertów i zachęca do przerwy.
Wear OS 6 i obsługa głosowa dzięki AINowe modele Galaxy Watch8 działają pod kontrolą Wear OS 6 i jako pierwsze korzystają z integracji z modelem językowym Google Gemini. Użytkownicy mogą wydawać komendy głosowe, np. rozpocząć trening, ustawić cele lub sprawdzić kalendarz.
Dzięki nowemu interfejsowi One UI 8 Watch użytkownik zyskuje dostęp do wielofunkcyjnych kafelków (Multi-Info Tiles) oraz paska Now Bar, który grupuje najważniejsze funkcje.
Modele i dostępnośćSeria Galaxy Watch8 obejmuje trzy modele:
● Galaxy Watch8 - 40 mm i 44 mm, kolory: grafitowy i srebrny
● Galaxy Watch8 Classic - 46 mm, kolory: czarny i biały, z obrotowym pierścieniem
● Galaxy Watch Ultra 2025 - najmocniejszy model w linii, tytanowa obudowa, m.in. w kolorze Titanium Blue
Przedsprzedaż ruszyła 9 lipca, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 25 lipca.
Informacja prasowa
