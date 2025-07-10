Samsung Galaxy Watch8 - nowa generacja smartwatchy z myślą o zdrowiu i wygodzie

Redakcja

Samsung zaprezentował serię Galaxy Watch8, która obejmuje modele Watch8, Watch8 Classic oraz Watch Ultra 2025. Nowe urządzenia zostały zaprojektowane z naciskiem na monitorowanie zdrowia, komfort użytkowania oraz spersonalizowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Nowa konstrukcja i większy komfort

Zaawansowane funkcje zdrowotne przez całą dobę

Wear OS 6 i obsługa głosowa dzięki AI

Modele i dostępność

bazują na sprawdzonym kształcie koperty znanym z modelu Watch Ultra, jednak cała konstrukcja została spłaszczona i zoptymalizowana, by jeszcze lepiej dopasowywać się do nadgarstka. Dzięki systemowi Dynamic Lug paski naturalnie podążają za ruchem ręki, co wpływa na lepsze przyleganie i dokładniejsze pomiary.Wyświetlacz osiąga jasność do 3000 nitów, co pozwala na komfortową obsługę nawet w pełnym słońcu. Smartwatche wyposażono także w nowy, energooszczędny procesor 3 nm oraz podwójny moduł GPS.Galaxy Watch8 został wyposażony w nowy czujnik BioActive, który zapewnia dokładniejsze i bardziej kompleksowe pomiary zdrowotne. Wśród nowych funkcji znalazły się:● poradnik snu (Bedtime Guidance) - analizuje rytm dobowy i sugeruje optymalne godziny zasypiania● obciążenie naczyniowe (Vascular Load) - pokazuje poziom stresu układu sercowo-naczyniowego podczas snu● wskaźnik Antyoksydacji (Antioxidant Index) - mierzy poziom karotenoidów w organizmie w 5 sekund● trener biegania (Running Coach) - tworzy indywidualny plan treningowy i motywuje podczas biegu● wynik energii (Energy Score) - informuje o aktualnym stanie fizycznym i psychicznym● uważność (Mindfulness Tracker) - analizuje nastrój i podpowiada techniki relaksacyjne● zegarek informuje także o podwyższonym stresie za pomocą alertów i zachęca do przerwy.i jako pierwsze korzystają z integracji z modelem językowym Google Gemini. Użytkownicy mogą wydawać komendy głosowe, np. rozpocząć trening, ustawić cele lub sprawdzić kalendarz.Dzięki nowemu interfejsowi One UI 8 Watch użytkownik zyskuje dostęp do wielofunkcyjnych kafelków (Multi-Info Tiles) oraz paska Now Bar, który grupuje najważniejsze funkcje.Seria Galaxy Watch8 obejmuje trzy modele:● Galaxy Watch8 - 40 mm i 44 mm, kolory: grafitowy i srebrny● Galaxy Watch8 Classic - 46 mm, kolory: czarny i biały, z obrotowym pierścieniem● Galaxy Watch Ultra 2025 - najmocniejszy model w linii, tytanowa obudowa, m.in. w kolorze Titanium BluePrzedsprzedaż ruszyła 9 lipca, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 25 lipca.