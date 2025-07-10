Samsung Galaxy Z Flip7 i Z Fold7 już w przedsprzedaży w Orange

Redakcja

Samsung Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE oraz Z Fold7 trafiły do przedsprzedaży w Orange. Smartfony dostępne są wraz z nową serią zegarków Galaxy Watch8, a dla pierwszych klientów przygotowano atrakcyjne bonusy i zniżki.

Przedsprzedaż do 24 lipca - co można zyskać

Smartwatche Galaxy Watch8, Watch8 Classic, Watch Ultra:

Zestaw smartfon + zegarek:

Dla osób, które zamówią nowe urządzenia przed oficjalną premierą, dostępne są m.in.:● 2x większa pamięć w cenie podstawowej wersji● Galaxy Buds3 Pro gratis - przy zakupie do 13 lipca (do odebrania przez aplikację Samsung Members)● do 2500 zł zwrotu w Programie Odkup za oddany smartfon● 500 zł rabatu dla najszybszych (voucher w aplikacji Mój Orange)● wrot 500 zł dla Galaxy Watch Ultra 64 GB● niższe ceny dla Galaxy Watch8 i Watch8 Classic● Galaxy Buds3 gratis - przy zakupie do 13 lipca (Samsung Members)● do 700 zł zwrotu za oddany zegarek● 350 zł rabatu dla pierwszych klientów (voucher Mój Orange)● dodatkowy rabat przy zakupie obu urządzeń● Galaxy Buds3 Pro w prezencie