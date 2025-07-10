10.07.2025 (9:27)brak komentarzy
Samsung Galaxy Z Flip7 i Z Fold7 już w przedsprzedaży w Orange
Samsung Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE oraz Z Fold7 trafiły do przedsprzedaży w Orange. Smartfony dostępne są wraz z nową serią zegarków Galaxy Watch8, a dla pierwszych klientów przygotowano atrakcyjne bonusy i zniżki.
Przedsprzedaż do 24 lipca - co można zyskaćDla osób, które zamówią nowe urządzenia przed oficjalną premierą, dostępne są m.in.:
Smartfony Samsung Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE, Z Fold7:● 2x większa pamięć w cenie podstawowej wersji
● Galaxy Buds3 Pro gratis - przy zakupie do 13 lipca (do odebrania przez aplikację Samsung Members)
● do 2500 zł zwrotu w Programie Odkup za oddany smartfon
● 500 zł rabatu dla najszybszych (voucher w aplikacji Mój Orange)
Smartwatche Galaxy Watch8, Watch8 Classic, Watch Ultra:● wrot 500 zł dla Galaxy Watch Ultra 64 GB
● niższe ceny dla Galaxy Watch8 i Watch8 Classic
● Galaxy Buds3 gratis - przy zakupie do 13 lipca (Samsung Members)
● do 700 zł zwrotu za oddany zegarek
● 350 zł rabatu dla pierwszych klientów (voucher Mój Orange)
Zestaw smartfon + zegarek:● dodatkowy rabat przy zakupie obu urządzeń
● Galaxy Buds3 Pro w prezencie
