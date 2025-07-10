10.07.2025 (9:31)brak komentarzy
T-Mobile rozdaje 5 GB w roamingu - wakacyjny prezent w Magenta Moments
Do 14 lipca 2025 r. użytkownicy T-Mobile mogą odebrać 5 GB internetu do wykorzystania w roamingu w UE (strefa 1A). Promocja dostępna jest w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Moments.
Jak odebrać bonus?● wejdź do aplikacji Mój T-Mobile
● przejdź do zakładki Moments
● kliknij: "Chcę zrealizować teraz", a następnie "Kupuję i płacę" (usługa jest darmowa)
● gotowe - pakiet zostanie aktywowany
Najważniejsze informacje:● promocja obowiązuje do 14 lipca 2025 r.
● pakiet 5 GB ważny przez 30 dni od aktywacji
● po tym czasie niewykorzystane GB przepadają
● dotyczy klientów: abonamentowych (T, Magenta Biznes, Jump proFirma), Mix (Frii MIX) oraz na kartę (GO!)
Dla kogo?Dla wszystkich, którzy latem podróżują po Europie i chcą pozostać online bez dodatkowych opłat. Internet można wykorzystać m.in. do korzystania z map, przesyłania zdjęć czy słuchania muzyki w trasie.
Szczegóły oferty dostępne są w aplikacji oraz w regulaminie promocji.
Informacja prasowa
