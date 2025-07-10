T-Mobile rozdaje 5 GB w roamingu – wakacyjny prezent w Magenta Moments

Redakcja

Do 14 lipca 2025 r. użytkownicy T-Mobile mogą odebrać 5 GB internetu do wykorzystania w roamingu w UE (strefa 1A). Promocja dostępna jest w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Moments.

Jak odebrać bonus?

Najważniejsze informacje:

Dla kogo?

● wejdź do aplikacji Mój T-Mobile● przejdź do zakładki Moments● kliknij: "Chcę zrealizować teraz", a następnie "Kupuję i płacę" (usługa jest darmowa)● gotowe - pakiet zostanie aktywowany● promocja obowiązuje do 14 lipca 2025 r.● pakiet 5 GB ważny przez 30 dni od aktywacji● po tym czasie niewykorzystane GB przepadają● dotyczy klientów: abonamentowych (T, Magenta Biznes, Jump proFirma), Mix (Frii MIX) oraz na kartę (GO!)Dla wszystkich, którzy latem podróżują po Europie i chcą pozostać online bez dodatkowych opłat. Internet można wykorzystać m.in. do korzystania z map, przesyłania zdjęć czy słuchania muzyki w trasie.Szczegóły oferty dostępne są w aplikacji oraz w regulaminie promocji.