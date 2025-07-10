Redakcja

realme 14 Pro+ teraz w wersji Nebula Purple

realme zaprezentowało nowy wariant kolorystyczny smartfona realme 14 Pro+ - Nebula Purple. Inspirowany międzygwiezdnymi mgławicami, fioletowy model wyróżnia się matowym, jedwabistym wykończeniem i strukturą przypominającą muszlę, opracowaną przez nordyckie studio Valeur Designers.

Funkcje i specyfikacja ● obiektyw peryskopowy z zoomem 120x SuperZoom

● potrójna lampa błyskowa MagicGlow

● procesor Snapdragon 7s Gen 3

● bateria 6000 mAh Titan Graphite

● ekran 1.5K AMOLED (93,8% screen-to-body ratio, 3840 Hz PWM)

● odporność militarna i certyfikaty IP69/68/66



Model Nebula Purple łączy zaawansowaną fotografię mobilną z oryginalnym wzornictwem i wysoką trwałością. Cena i dostępność realme 14 Pro+ Nebula Purple Cena: 2 199 zł

Dostępność: Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom, Allegro, Media Markt, realmeshop, Komputronik, Neonet, Play, a wkrótce również w ofercie Plusa.

